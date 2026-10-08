به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مرادی صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نتایج آزمون سراسری و موفقیت دانش‌آموزان تحت حمایت اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای کمیته امداد، فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای علمی و تحصیلی دانش‌آموزان تحت حمایت است و خوشبختانه نتایج کنکور سراسری، بیانگر ظرفیت و توانمندی ارزشمند این دانش‌آموزان است.

وی افزود: بر اساس نتایج احصاشده، در گروه علوم تجربی ۵۱ نفر، علوم انسانی ۱۲۱ نفر، علوم ریاضی و فنی ۱۸ نفر، هنر ۶۵ نفر و زبان‌های خارجی ۲۸ نفر موفق به کسب رتبه زیر ۱۰ هزار شده‌اند.

مرادی تصریح کرد: در مجموع ۲۸۳ نفر از دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان لرستان موفق به کسب رتبه زیر ۱۰ هزار در آزمون سراسری شده‌اند که از این میان، ۱۴ نفر رتبه زیر هزار را به دست آورده‌اند.

۱۴ دانش‌آموز با رتبه زیر هزار

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان ادامه داد: کسب این رتبه‌ها نشان‌دهنده تلاش، پشتکار و استعدادهای درخشان دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد است.

وی خاطرنشان کرد: از میان دانش‌آموزانی که رتبه زیر ۱۰ هزار کسب کرده‌اند، ۲۱۲ نفر دختر و ۷۱ نفر پسر هستند.

سهم دانش‌آموزان مناطق روستایی از موفقیت کنکوری

مرادی با اشاره به محل سکونت دانش‌آموزان موفق در کنکور گفت: ۱۴۳ نفر از این دانش‌آموزان در مناطق شهری و ۱۴۰ نفر در مناطق روستایی سکونت دارند که این موفقیت، ظرفیت علمی دانش‌آموزان تحت حمایت در مناطق مختلف استان را نشان می‌دهد.

حمایت از استعدادهای برتر برای ادامه مسیر تحصیل

مدیرکل کمیته امداد استان لرستان با تقدیر از تلاش دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مجموعه عوامل آموزشی و فرهنگی اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان حمایت از دانش‌آموزان مستعد و نخبه را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش ما این است که هیچ استعداد ارزشمندی به دلیل مشکلات اقتصادی از ادامه مسیر تحصیل و دستیابی به موفقیت بازنماند.

مرادی در پایان با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان گفت: موفقیت امروز این عزیزان حاصل اراده، تلاش و امید به آینده است و امیدواریم شاهد تداوم این موفقیت‌ها و حضور هرچه بیشتر دانش‌آموزان تحت حمایت در جمع رتبه‌های برتر کنکور و دانشگاه‌های کشور باشیم.