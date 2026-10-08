به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرماجانی صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: در طرح نشان‌دار کردن مالیات سال ۱۴۰۵، سه پروژه در شهرستان بروجرد با مجموع اعتباری حدود ۵۳.۲۶ میلیارد تومان در حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش عالی و راه‌های روستایی در نظر گرفته شده است.

اختصاص مالیات به پروژه‌های اولویت‌دار

وی افزود: طرح نشان‌دار کردن مالیات با هدف هدایت بخشی از مالیات پرداختی مؤدیان به سمت پروژه‌های مشخص و اولویت‌دار اجرا می‌شود تا منابع مالیاتی در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی مناطق هزینه شود.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان ادامه داد: در قالب این طرح، پروژه‌های منتخب شهرستان بروجرد در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، آموزش عالی و راه‌های روستایی تعریف شده‌اند و مجموع اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پروژه‌ها حدود ۵۳.۲۶ میلیارد تومان است.

مالیات در مسیر توسعه زیرساخت‌های بروجرد

کرماجانی با اشاره به اهمیت مشارکت مؤدیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات اظهار کرد: اجرای این طرح زمینه‌ای فراهم می‌کند تا مؤدیان مالیاتی بتوانند نقش مستقیم‌تری در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و خدماتی داشته باشند و آثار پرداخت مالیات را در توسعه زیرساخت‌های منطقه مشاهده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان خاطرنشان کرد: اختصاص منابع مالیاتی به پروژه‌های مشخص، علاوه بر کمک به تکمیل طرح‌های اولویت‌دار، می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های عمومی و بهبود خدمات در شهرستان بروجرد کمک کند.

مالیات؛ منابعی برای آبادانی شهرستان

وی تأکید کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات گامی در جهت پیوند میان پرداخت مالیات و توسعه منطقه‌ای است و اعتبارات اختصاص‌یافته در این چارچوب می‌تواند در بخش‌های مهمی همچون سلامت، آموزش عالی و راه‌های روستایی بروجرد هزینه شود.