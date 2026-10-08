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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

امنیت پایدار لرستان مرهون جان‌فشانی‌های شهدا است

امنیت پایدار لرستان مرهون جان‌فشانی‌های شهدا است

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان، تاکید کرد: امنیت پایدار لرستان مرهون جان‌فشانی‌های شهدا است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر صبح امروز پنج شنبه در دیدار با خانواده شهید والامقام ستوان‌یکم ایوب رومیانی، عزت، سربلندی و امنیت امروز استان را مرهون خون پاک شهدا و صبوری و استقامت خانواده‌های معظم آنان دانست.

دیدار خانواده شهید با فرمانده انتظامی لرستان

در این دیدار صمیمانه، خانواده شهید رومیانی با همراه داشتن کیک و اهدای آن به فرمانده انتظامی استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، فرارسیدن هفته انتظامی را به سردار هاشمی‌فر، کارکنان انتظامی و خانواده‌های آنان تبریک گفتند.

خانواده این شهید همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه انتظامی برای برقراری نظم و امنیت در سطح استان تجلیل کردند.

امنیت پایدار لرستان مرهون جان‌فشانی‌های شهدا است

خانواده شهدا مایه دلگرمی کارکنان پلیس هستند

سردار هاشمی‌فر در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور خانواده شهید رومیانی و این اقدام ارزشمند، با ادای احترام به مقام شامخ این شهید اظهار کرد: حضور خانواده شهدا در مجموعه انتظامی مایه دلگرمی و برکت برای کارکنان پلیس است.

وی افزود: امنیت و آرامشی که امروز مردم لرستان از آن برخوردارند، نتیجه جان‌فشانی‌های شهدا در میدان‌های نبرد و ایثارگری‌های بی‌وقفه خانواده‌های آنان است که با صبر و استقامت، راه این دلاورمردان را زنده نگه داشته‌اند.

تکریم خانواده شهدا در صدر برنامه‌های انتظامی

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر جایگاه والای خانواده شهدا تصریح کرد: مجموعه انتظامی استان همواره خود را خادم خانواده شهدا و وام‌دار خون این عزیزان می‌داند.

هاشمی‌فر خاطرنشان کرد: تکریم خانواده شهدا سرلوحه برنامه‌های مجموعه انتظامی است و کارکنان پلیس عهد بسته‌اند تا آخرین قطره خون در مسیر پاسداری از آرمان‌های این قهرمانان ثابت‌قدم بمانند.

کد مطلب 6971794

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