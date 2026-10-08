به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر صبح امروز پنج شنبه در دیدار با خانواده شهید والامقام ستوان‌یکم ایوب رومیانی، عزت، سربلندی و امنیت امروز استان را مرهون خون پاک شهدا و صبوری و استقامت خانواده‌های معظم آنان دانست.

دیدار خانواده شهید با فرمانده انتظامی لرستان

در این دیدار صمیمانه، خانواده شهید رومیانی با همراه داشتن کیک و اهدای آن به فرمانده انتظامی استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، فرارسیدن هفته انتظامی را به سردار هاشمی‌فر، کارکنان انتظامی و خانواده‌های آنان تبریک گفتند.

خانواده این شهید همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه انتظامی برای برقراری نظم و امنیت در سطح استان تجلیل کردند.

خانواده شهدا مایه دلگرمی کارکنان پلیس هستند

سردار هاشمی‌فر در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور خانواده شهید رومیانی و این اقدام ارزشمند، با ادای احترام به مقام شامخ این شهید اظهار کرد: حضور خانواده شهدا در مجموعه انتظامی مایه دلگرمی و برکت برای کارکنان پلیس است.

وی افزود: امنیت و آرامشی که امروز مردم لرستان از آن برخوردارند، نتیجه جان‌فشانی‌های شهدا در میدان‌های نبرد و ایثارگری‌های بی‌وقفه خانواده‌های آنان است که با صبر و استقامت، راه این دلاورمردان را زنده نگه داشته‌اند.

تکریم خانواده شهدا در صدر برنامه‌های انتظامی

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر جایگاه والای خانواده شهدا تصریح کرد: مجموعه انتظامی استان همواره خود را خادم خانواده شهدا و وام‌دار خون این عزیزان می‌داند.

هاشمی‌فر خاطرنشان کرد: تکریم خانواده شهدا سرلوحه برنامه‌های مجموعه انتظامی است و کارکنان پلیس عهد بسته‌اند تا آخرین قطره خون در مسیر پاسداری از آرمان‌های این قهرمانان ثابت‌قدم بمانند.