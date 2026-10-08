به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ازهاری در نشست ستاد تنظیم بازار استان که با محوریت بررسی روند اجرای طرح توزیع شیر رایگان مدارس برگزار شد، اظهار کرد: اجرای این طرح نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های متولی و نظارت مستمر بر مراحل تأمین، توزیع و مصرف شیر است.

وی افزود: پیش‌بینی شده است شیر مدارس به صورت منظم و هفته‌ای دو نوبت در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد و مصرف آن نیز تا حد امکان در محیط مدرسه انجام شود تا اجرای طرح از مسیر تعیین‌شده خارج نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان با اشاره به ارتباط مستقیم تغذیه مناسب با سلامت دانش‌آموزان، بیان کرد: تأمین مواد غذایی سالم برای کودکان، به‌ویژه در سال‌های ابتدایی تحصیل، بخشی از سیاست‌های مرتبط با سلامت و امنیت غذایی جامعه است و باید با جدیت دنبال شود.

ازهاری با اشاره به اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح گفت: حدود ۳۱۰ میلیارد تومان برای این برنامه در نظر گرفته شده و ضروری است دستگاه‌های مسئول با استفاده هدفمند از این ظرفیت، روند اجرای طرح را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببرند.

وی همچنین بر ضرورت تصمیم‌گیری متناسب با شرایط استان در زمینه تأمین شیر تأکید کرد و افزود: اختیار تعیین قیمت شیر در چارچوب ستاد تنظیم بازار استان تفویض شده است و باید از این ظرفیت برای اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط تولید، هزینه حمل و فاصله مناطق مختلف استفاده کرد.

معاون استاندار کردستان تعداد دانش‌آموزان و کارکنان مدارس دولتی مقطع ابتدایی مشمول این طرح در استان را حدود ۱۹۳ هزار نفر اعلام کرد و گفت: گستردگی جامعه هدف، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین و توزیع مستمر شیر را دوچندان می‌کند.

ازهاری بر توجه به تفاوت شرایط مناطق شهری و روستایی نیز تأکید کرد و خواستار هماهنگی میان آموزش و پرورش، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فعال در بخش تولید، تأمین و توزیع شیر شد تا اجرای طرح در تمامی مناطق استان با نظم و کیفیت مناسب انجام گیرد.