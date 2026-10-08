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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

تأکید بر توزیع عادلانه شیر رایگان میان دانش‌آموزان کردستان

تأکید بر توزیع عادلانه شیر رایگان میان دانش‌آموزان کردستان

سنندج ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان بر اجرای منظم طرح شیر رایگان مدارس و نظارت دقیق بر فرآیند تأمین و توزیع آن میان دانش‌آموزان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ازهاری در نشست ستاد تنظیم بازار استان که با محوریت بررسی روند اجرای طرح توزیع شیر رایگان مدارس برگزار شد، اظهار کرد: اجرای این طرح نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های متولی و نظارت مستمر بر مراحل تأمین، توزیع و مصرف شیر است.

وی افزود: پیش‌بینی شده است شیر مدارس به صورت منظم و هفته‌ای دو نوبت در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد و مصرف آن نیز تا حد امکان در محیط مدرسه انجام شود تا اجرای طرح از مسیر تعیین‌شده خارج نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان با اشاره به ارتباط مستقیم تغذیه مناسب با سلامت دانش‌آموزان، بیان کرد: تأمین مواد غذایی سالم برای کودکان، به‌ویژه در سال‌های ابتدایی تحصیل، بخشی از سیاست‌های مرتبط با سلامت و امنیت غذایی جامعه است و باید با جدیت دنبال شود.

ازهاری با اشاره به اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح گفت: حدود ۳۱۰ میلیارد تومان برای این برنامه در نظر گرفته شده و ضروری است دستگاه‌های مسئول با استفاده هدفمند از این ظرفیت، روند اجرای طرح را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببرند.

وی همچنین بر ضرورت تصمیم‌گیری متناسب با شرایط استان در زمینه تأمین شیر تأکید کرد و افزود: اختیار تعیین قیمت شیر در چارچوب ستاد تنظیم بازار استان تفویض شده است و باید از این ظرفیت برای اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط تولید، هزینه حمل و فاصله مناطق مختلف استفاده کرد.

معاون استاندار کردستان تعداد دانش‌آموزان و کارکنان مدارس دولتی مقطع ابتدایی مشمول این طرح در استان را حدود ۱۹۳ هزار نفر اعلام کرد و گفت: گستردگی جامعه هدف، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین و توزیع مستمر شیر را دوچندان می‌کند.

ازهاری بر توجه به تفاوت شرایط مناطق شهری و روستایی نیز تأکید کرد و خواستار هماهنگی میان آموزش و پرورش، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فعال در بخش تولید، تأمین و توزیع شیر شد تا اجرای طرح در تمامی مناطق استان با نظم و کیفیت مناسب انجام گیرد.

کد مطلب 6971803

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