آزمون جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قبادیان صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بیستمین دوره آزمون جامع توجیهی بدو خدمت ویژه کارکنان جدیدالاستخدام و مشمولان دوره‌های پیشین، صبح امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه در مجتمع آموزشی پردیس دانشگاهی کمالوند برگزار شد.

وی افزود: این آزمون با حضور بیش از ۶۵۰ نفر از کارکنان دانشگاه و با همکاری مدیر آموزش و کارشناسان این حوزه در سه گروه مجزا برگزار شد.

آموزش؛ محور توسعه سرمایه انسانی در نظام سلامت

مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر جایگاه آموزش در توسعه سازمانی اظهار داشت: منابع انسانی، ارزشمندترین سرمایه و کانون اصلی تحول در نظام سلامت است و برگزاری دوره‌های توجیهی بدو خدمت تنها یک تکلیف اداری نیست، بلکه فرصتی برای هم‌راستا کردن دانش کارکنان جدید با اهداف کلان نظام سلامت، قوانین بالادستی، اخلاق حرفه‌ای و ساختار تشکیلاتی دانشگاه محسوب می‌شود.

قبادیان ادامه داد: آشنایی کارکنان جدید با ساختار و ضوابط سازمانی، زمینه را برای انجام دقیق‌تر وظایف و ارائه خدمات مطلوب‌تر به جامعه فراهم می‌کند.

نقش آزمون بدو خدمت در مسیر شغلی کارکنان

وی با اشاره به اهمیت شرکت کارکنان در این آزمون گفت: دوره توجیهی بدو خدمت یکی از ارکان مسیر شغلی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی است و می‌تواند در روند تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقای رتبه و بهره‌مندی از مزایای سازمانی نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: حضور بیش از ۶۵۰ نفر از کارکنان در این دوره، نشان‌دهنده اهمیت آموزش‌های بدو خدمت و ضرورت آشنایی کارکنان با الزامات و مقررات سازمانی است.

تأکید بر توانمندسازی کارکنان و ارتقای بهره‌وری

قبادیان خاطرنشان کرد: توانمندسازی کارکنان و ارتقای دانش و بهره‌وری، از محورهای اصلی مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان است و برگزاری منظم و دقیق این آزمون می‌تواند گامی در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای دانشگاه و ارتقای کیفیت خدمات به مردم باشد.

وی گفت: این آزمون به‌صورت حضوری و الکترونیکی و در سه گروه در مجتمع آموزشی پردیس دانشگاهی کمالوند برگزار شد.