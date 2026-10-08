به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، هیئت دانشجویی رایة‌العباس دانشگاه لرستان با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاونت فرهنگی دانشگاه، موکب‌های ویژه‌ای با محوریت یاد و خاطره شهدای خرم‌آباد و شهدای میناب برپا کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، این موکب‌ها روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با ایثارگری‌های شهدا و برجسته‌سازی یاد و خاطره شهدای والامقام خرم‌آباد و حماسه شهدای میناب برپا شد.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان دانشجویان

برگزاری این برنامه با هدف تقویت پیوند فکری نسل جوان با ارزش‌ها و فرهنگ دفاع مقدس و ایجاد فرصتی برای آشنایی بیشتر دانشجویان با سیره و فداکاری‌های شهدای مدافع امنیت ایران انجام شد.

این موکب‌ها همچنین فضایی برای تأمل و گفت‌وگو درباره حوادث و رویدادهای مرتبط با دفاع از امنیت کشور و نقش شهدا در پاسداری از ارزش‌های ملی فراهم کرد.

تأکید بر انتقال یاد شهدا به نسل جوان

برگزارکنندگان این برنامه تلاش کردند با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و دانشجویی، یاد و خاطره شهدای خرم‌آباد و میناب را در فضای دانشگاه زنده نگه داشته و زمینه آشنایی بیشتر نسل جدید دانشجویان با فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع از امنیت کشور را فراهم کنند.