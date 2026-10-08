حقوق دولتی معادن یزد بر اساس استخراج واقعی محاسبه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستان مرکز استان یزد، مهدی حسن‌پور در نشست بررسی نحوه محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن اظهار کرد: باید تدابیر لازم برای جلوگیری از هرگونه مغایرت میان میزان واقعی استخراج معادن و میزان اعلام‌شده از سوی بهره‌برداران اتخاذ شود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و منابع متعلق به دولت افزود: حقوق دولتی معادن باید بر مبنای میزان واقعی استخراج محاسبه و وصول شود و دستگاه‌های متولی و نظارتی باید زمینه تحقق دقیق این موضوع را فراهم کنند.

دادستان مرکز استان یزد تصریح کرد: ایجاد سازوکاری جامع برای رصد لحظه‌ای میزان استخراج معادن و اتصال اطلاعات مربوط به فرآیند استخراج، حمل و بهره‌برداری به سامانه‌های نظارتی می‌تواند زمینه محاسبه دقیق‌تر و شفاف‌تر حقوق دولتی را فراهم کند.

حسن‌پور ادامه داد: دستگاه‌های متولی و نظارتی باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، از ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌های موجود برای نظارت دقیق بر میزان استخراج و محاسبه حقوق دولتی استفاده کنند و راهکارهای عملیاتی لازم را در این زمینه ارائه دهند.

این نشست با حضور معاون دادستان مرکز استان یزد و مدیران دستگاه‌های متولی و نظارتی از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان برگزار و موضوع نحوه محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن مورد بررسی قرار گرفت.