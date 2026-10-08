به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مسئولان، فرماندهان و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی لرستان همزمان با آخرین روز هفته انتظامی با حضور در گلزار شهدای خرم‌آباد، ضمن عطرافشانی و غبارروبی مزار مطهر شهدا، با آرمان‌های والای آنان تجدید عهد کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پلیس، در این مراسم، دکتر پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، حجت‌الاسلام غلامی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، به همراه جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی حضور داشتند.

ادای احترام به شهدای انقلاب و عرصه نظم و امنیت

حاضران در این مراسم معنوی با قرائت فاتحه و نثار شاخه‌های گل، یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای عرصه نظم و امنیت را گرامی داشتند و بر تداوم راه پرافتخار آنان تأکید کردند.

شهدا امنیت و آرامش را برای جامعه به ارمغان آوردند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در این مراسم اظهار کرد: در هفتمین روز از هفته انتظامی، در این مکان مقدس گرد هم آمده‌ایم تا ضمن عطرافشانی قبور مطهر شهدا، از جان‌فشانی‌ها و فداکاری‌های شهدای والامقامی که با نثار جان خود در راه تأمین امنیت کشور از همه هستی خویش گذشتند، قدردانی کنیم.

پورعلی افزود: شهدای عزیز با ایثار و ازخودگذشتگی، امنیت و آرامش را برای مردم به ارمغان آوردند و اقتدار و سربلندی امروز نظام اسلامی مرهون خون پاک این عزیزان است.

گلزار شهدا؛ فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان

وی با بیان اینکه گلزار شهدا مکانی نورانی و الهام‌بخش است، گفت: این مکان مقدس به نور شهدا منور شده و حضور در کنار مزار آنان، فرصتی برای بازخوانی مسیر پرافتخار ایثار و شهادت و تجدید عهد با آرمان‌های بلند شهیدان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان تصریح کرد: شهدا چراغ‌های فروزان هدایت و الگوهای ماندگار ایستادگی و خدمت هستند و باید با حفظ فرهنگ ایثار و شهادت، در مسیر تحقق آرمان‌های آنان گام برداریم.

تأکید بر ادامه راه شهدا و پاسداری از امنیت مردم

در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر ادامه راه شهیدان، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و تلاش برای تأمین نظم، امنیت و آرامش مردم تأکید کردند.