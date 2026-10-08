شورای فرهنگ عمومی از رویدادمحوری به سمت حل مسائل فرهنگی حرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا ظهر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان اظهار کرد: در شورای فرهنگ عمومی کشور چهار مسئله به عنوان مسائل اولویت‌دار فرهنگی شناسایی شده، سند آنها تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است.

وی افزود: ارتقای فرهنگ دینداری نوجوانان، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، فرهنگ شهروندی و مدیریت فرهنگی در دوران دفاع ملی، چهار محور اولویت‌دار شورای فرهنگ عمومی کشور هستند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی کشور تلاش شده است از پراکنده‌کاری در حوزه فرهنگ فاصله گرفته شود و هر استان متناسب با اقتضائات و مسائل بومی خود، اولویت‌های فرهنگی را شناسایی و برای حل آنها برنامه‌ریزی کند.

برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی در ۲۸ استان تدوین شد

آشنا با اشاره به تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی گفت: تاکنون در ۲۸ استان کشور این برش تدوین شده و هدف از آن این است که برنامه‌ها و اعتبارات فرهنگی نیز متناسب با مسائل اولویت‌دار هر استان اختصاص پیدا کند.

وی هویت دینی، هویت ایرانی، خانواده و سبک زندگی اسلامی را از مهم‌ترین مسائل فرهنگی شناسایی‌شده در استان‌ها عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مسائل فرهنگی استان‌های کشور به این دو حوزه مربوط است و به همین دلیل تمرکز بیشتری بر آنها صورت گرفته است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر پیوند میان برنامه‌ریزی و مسائل اولویت‌دار فرهنگی تصریح کرد: بر اساس این رویکرد، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌های برنامه و بودجه استان‌ها مکلف شده‌اند در فرآیند تخصیص اعتبارات، برنامه‌های استانی را بر مبنای مسائل اولویت‌دار و فعالیت‌های مستند تنظیم کنند.

فعالیت شورای فرهنگ عمومی اصفهان تخصصی‌تر شد

آشنا با اشاره به وضعیت فعالیت‌های فرهنگی در استان اصفهان گفت: روند برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی استان در سال گذشته صعودی بوده و فعال شدن کارگروه‌های تخصصی نشان‌دهنده حرکت شورا به سمت فعالیت‌های تخصصی و مسئله‌محور است.

وی افزود: فعال شدن کارگروه‌هایی همچون کارگروه طراحی لباس متناسب با هویت بومی و همچنین کارگروه‌های مرتبط با محیط زیست، فرهنگ و سلامت، از جمله اقداماتی است که در این مسیر انجام شده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در شورای فرهنگ عمومی صرفاً برای اظهار نظر حضور ندارند، بلکه باید متناسب با وظایف و مسئولیت‌های خود در حل مسائل فرهنگی مشارکت کنند.

آشنا ابراز امیدواری کرد با استمرار فعالیت شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان و مشارکت اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، گزارش مناسبی از روند اجرای برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی و اقدامات انجام‌شده در این زمینه ارائه شود.