به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به اهمیت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان اظهار کرد: دوران تحصیل یکی از مهم‌ترین مراحل شکل‌گیری شخصیت و مهارت‌های اجتماعی کودکان و نوجوانان است و توجه به سلامت روان و اجتماعی این قشر باید در اولویت برنامه‌های پیشگیرانه قرار گیرد.

وی افزود: طرح «نماد» با رویکرد شناسایی به‌موقع دانش‌آموزان در معرض خطر و فراهم کردن زمینه حمایت و هدایت آنان دنبال می‌شود و در این مسیر، همکاری خانواده، مدرسه و جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان بیان کرد: ارتقای سلامت روان، آموزش مهارت‌های زندگی، ایجاد محیط امن در مدرسه و تقویت ظرفیت خانواده‌ها برای مواجهه صحیح با آسیب‌های اجتماعی از جمله محورهای مورد توجه در این طرح است.

اسدی با تأکید بر ضرورت مداخله به‌موقع در مسائل و مشکلات دانش‌آموزان عنوان کرد: شناسایی زودهنگام نشانه‌های آسیب و ارجاع افراد نیازمند حمایت به مسیرهای تخصصی می‌تواند از تشدید بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت مشاوران مدارس و خدمات تخصصی در این زمینه تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان، والدین و کادر آموزشی می‌توانند برای دریافت اطلاعات و مشاوره درباره خدمات طرح «نماد» از ظرفیت مشاوران مدارس و سامانه تلفنی ۱۵۷۰ استفاده کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان خاطرنشان کرد: پیشگیری مؤثر از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان نیازمند یک اقدام جمعی است و همراهی خانواده، مدرسه و دستگاه‌های مسئول می‌تواند زمینه رشد سالم و ایمن نسل آینده را فراهم کند.