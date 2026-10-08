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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

«نماد»؛ طرحی برای تقویت سلامت اجتماعی دانش‌آموزان در کردستان

«نماد»؛ طرحی برای تقویت سلامت اجتماعی دانش‌آموزان در کردستان

سنندج- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان گفت: طرح «نماد» با هدف شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان در معرض آسیب اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به اهمیت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان اظهار کرد: دوران تحصیل یکی از مهم‌ترین مراحل شکل‌گیری شخصیت و مهارت‌های اجتماعی کودکان و نوجوانان است و توجه به سلامت روان و اجتماعی این قشر باید در اولویت برنامه‌های پیشگیرانه قرار گیرد.

وی افزود: طرح «نماد» با رویکرد شناسایی به‌موقع دانش‌آموزان در معرض خطر و فراهم کردن زمینه حمایت و هدایت آنان دنبال می‌شود و در این مسیر، همکاری خانواده، مدرسه و جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان بیان کرد: ارتقای سلامت روان، آموزش مهارت‌های زندگی، ایجاد محیط امن در مدرسه و تقویت ظرفیت خانواده‌ها برای مواجهه صحیح با آسیب‌های اجتماعی از جمله محورهای مورد توجه در این طرح است.

«نماد»؛ طرحی برای تقویت سلامت اجتماعی دانش‌آموزان در کردستان

اسدی با تأکید بر ضرورت مداخله به‌موقع در مسائل و مشکلات دانش‌آموزان عنوان کرد: شناسایی زودهنگام نشانه‌های آسیب و ارجاع افراد نیازمند حمایت به مسیرهای تخصصی می‌تواند از تشدید بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت مشاوران مدارس و خدمات تخصصی در این زمینه تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان، والدین و کادر آموزشی می‌توانند برای دریافت اطلاعات و مشاوره درباره خدمات طرح «نماد» از ظرفیت مشاوران مدارس و سامانه تلفنی ۱۵۷۰ استفاده کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان خاطرنشان کرد: پیشگیری مؤثر از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان نیازمند یک اقدام جمعی است و همراهی خانواده، مدرسه و دستگاه‌های مسئول می‌تواند زمینه رشد سالم و ایمن نسل آینده را فراهم کند.

کد مطلب 6971825

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    نظرات

    • IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
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      پاسخ
      به امید کاهش آسیب های اجتماعی در کردستان

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