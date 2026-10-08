به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی محلاتی ظهر پنج شنبه در آیین تجلیل از اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی برتر استان زنجان، با اشاره به تغییر الگوی تأمین مالی در اقتصاد، اظهار کرد: اقتصاد جهان به سمت تجمیع سرمایه‌های کوچک و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی حرکت کرده و بخش تعاون یکی از ساختارهایی است که می‌تواند این مشارکت را ساماندهی کند.

وی افزود: در شرایطی که دولت با محدودیت منابع برای اجرای همه پروژه‌های عمرانی مواجه است، استفاده از ظرفیت سرمایه‌های مردم یک ضرورت محسوب می‌شود و تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرین باشند.

محلاتی ادامه داد: در این تعاونی‌ها سرمایه‌های مردم یک شهرستان در کنار هم قرار می‌گیرد و از طریق ظرفیت‌های قانونی، امکان مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه عواید حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها به مردم بازمی‌گردد، تصریح کرد: این مدل می‌تواند هم منابع مورد نیاز پروژه‌ها را تأمین کند و هم مردم را از حالت مصرف‌کننده خدمات به سرمایه‌گذار و شریک توسعه منطقه خود تبدیل کند.

زنجان زیرساخت لازم برای جهش تعاونی را دارد

معاون پشتیبانی و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان زنجان گفت: اتاق تعاون، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، مجموعه‌های اصلی پشتیبان بخش تعاون در استان هستند.

محلاتی افزود: وجود این ظرفیت‌ها در کنار عملکرد مناسب اتاق تعاون زنجان، زمینه مناسبی برای اجرای برنامه‌های بزرگ تعاونی در استان فراهم کرده است.

وی با اشاره به رتبه اتاق تعاون زنجان در کشور اظهار کرد: این مجموعه در سال‌های گذشته در جمع رتبه‌های دوم تا چهارم کشور قرار داشته و امسال نیز رتبه دوم کشور را به دست آورده است.

محلاتی با اشاره به گستردگی اقتصاد تعاونی در جهان گفت: بیش از یک میلیارد نفر در جهان عضو تعاونی‌ها هستند و تعداد تعاونی‌های فعال در دنیا به بیش از سه میلیون واحد می‌رسد.

وی ادامه داد: گردش مالی ۳۰۰ تعاونی بزرگ جهان بیش از سه تریلیون دلار است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش برای فعالیت اقتصادی و تجمیع سرمایه‌هاست.

معاون اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تعاون می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش نقش مردم در اقتصاد کمک کند، گفت: کشور باید از ظرفیت گسترده اعضای تعاونی‌ها برای ورود سرمایه‌های مردم به فعالیت‌های مولد استفاده کند.

وی با اشاره به گستردگی جامعه تعاونی کشور اظهار کرد: بیش از ۲۵ میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند و حدود ۵۰ میلیون نفر نیز عضو تعاونی‌های سهام عدالت محسوب می‌شوند.

محلاتی افزود: این تعداد عضو، بخش تعاون را به یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی کشور تبدیل کرده و می‌توان از این شبکه برای ساماندهی مشارکت اقتصادی مردم بهره گرفت.

وی همچنین از پیگیری ایجاد مزارع تولید انرژی در قالب تعاونی‌ها در بیش از ۳۶ شهر کشور خبر داد و گفت: ورود تعاونی‌ها به حوزه انرژی علاوه بر ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری، می‌تواند در تقویت شبکه برق کشور نیز مؤثر باشد.

تعاونی‌های مسکن همچنان ظرفیت خانه‌دار کردن مردم را دارند

محلاتی با اشاره به عملکرد تعاونی‌های مسکن گفت: ۸۶ درصد تعاونی‌های مسکن کشور به قراردادهای خود عمل کرده و واحدهای مسکونی را به اعضای خود تحویل داده‌اند.

وی افزود: طی دهه‌های گذشته، تعداد زیادی از کارگران و حقوق‌بگیران از طریق تعاونی‌های مسکن صاحب خانه شده‌اند و این بخش همچنان می‌تواند در تأمین مسکن اقشار مختلف نقش‌آفرین باشد.

معاون پشتیبانی و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران با اشاره به برخی مشکلات موجود در تعاونی‌های مسکن تصریح کرد: مشکلات مطرح‌شده مربوط به حدود ۱۴ درصد تعاونی‌هاست، اما به دلیل حجم بالای برخی پروژه‌ها، مشکلات یک تعاونی می‌تواند بازتاب گسترده‌ای پیدا کند.

وی در پایان خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت بخش تعاون در استان زنجان شد و گفت: با همکاری استانداری، دستگاه‌های اقتصادی و عمرانی، اداره‌کل تعاون، بانک توسعه تعاون و اتاق تعاون می‌توان زمینه اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی و عمرانی را فراهم کرد.

محلاتی همچنین بر تسریع روند فعالیت تعاونی‌های مسکن و استفاده از اراضی اختصاص‌یافته برای ساخت واحدهای مسکونی مناسب مردم استان تأکید کرد.

اتاق تعاون زنجان برای چندمین سال دومین اتاق برتر کشور شد

رئیس اتاق تعاون استان زنجان از تداوم جایگاه این اتاق در میان برترین اتاق‌های تعاون کشور خبر داد و گفت: اتاق تعاون زنجان برای چندمین سال به عنوان دومین اتاق برتر کشور انتخاب شده است.

نوروز محمدی با اشاره به عملکرد اتاق تعاون استان اظهار کرد: قرار بود این آیین در هفته تعاون برگزار شود، اما به دلیل اعلام دیرهنگام نتایج تعاونی‌های برتر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزاری مراسم به امروز موکول شد.

وی افزود: در ارزیابی‌های انجام‌شده، اتاق تعاون استان زنجان برای چندمین سال عنوان دومین اتاق برتر کشور را به دست آورده و در بخش تعاونی‌های برتر ملی نیز شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی طیور زنجان به عنوان تعاونی برتر ملی در بخش صنعت و خدمات معرفی شده است.

رئیس اتاق تعاون استان زنجان ادامه داد: در این مراسم همچنین از ۱۸ تعاونی برتر استانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت دارند، تجلیل می‌شود.

محمدی در ادامه به ظرفیت‌های تخصصی اتاق تعاون استان اشاره کرد و گفت: مرکز داوری اتاق تعاون زنجان از مراکز فعال در این حوزه محسوب می‌شود و با حضور ۱۲ داور برجسته، پرونده‌های حقوقی مرتبط با بخش تعاون را بررسی می‌کند.

وی تصریح کرد: طی سال گذشته و ۶ ماهه نخست امسال در مجموع ۱۲۷ پرونده در مرکز داوری اتاق تعاون استان مطرح و بررسی شده است که بیش از ۹۵ درصد آرای صادرشده در مراجع قضایی مورد تأیید قرار گرفته و کمتر از پنج درصد پرونده‌ها نیز به دلیل ایرادات شکلی از سوی مراجع قضایی اعاده شده است.

رئیس اتاق تعاون استان زنجان همچنین از فعالیت کمیسیون نظارت این اتاق خبر داد و عنوان کرد: این کمیسیون با همکاری و حضور نماینده اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فعالیت می‌کند و سال گذشته ۸۵ پرونده و در ۶ ماهه نخست امسال نیز ۳۴ پرونده در آن مورد بررسی قرار گرفته است.

محمدی با اشاره به خدمات اتاق تعاون در حوزه امور بین‌الملل اظهار کرد: صدور و تمدید کارت بازرگانی، ثبت تغییرات مجامع شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و همچنین صدور و تمدید عضویت شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی از جمله خدماتی است که در این بخش ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: آموزش نیز یکی از محورهای مستمر فعالیت اتاق تعاون استان است و دوره‌های آموزشی با همکاری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود که در آنها موضوعاتی همچون قانون تعاون و آیین‌نامه اجرایی مجامع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس اتاق تعاون استان زنجان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حل اختلافات تعاونی‌ها گفت: جلسات هفتگی با همکاری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی مسائل و اختلافات تعاونی‌ها برگزار می‌شود تا مشکلات موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برای حل آنها راهکار ارائه شود.

محمدی از حضور فعال اتاق تعاون در ساختارهای تصمیم‌گیری و کارشناسی استان نیز خبر داد و افزود: اتاق تعاون استان زنجان در حدود ۳۰ کارگروه، ستاد و شورای استانی از جمله کمیسیون نظارت، کارگروه‌های تنظیم بازار و توسعه صادرات و شوراهای اقتصادی و اجتماعی حضور دارد.

وی افزود: نمایندگان اتاق تعاون استان همچنین در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی حضور دارند و در جلسات و مجامع عمومی و فوق‌العاده اتاق تعاون ایران و ۱۲ کمیسیون تخصصی این اتاق از جمله کمیسیون‌های عمران و مسکن، کشاورزی و صنعت مشارکت می‌کنند.

رئیس اتاق تعاون استان زنجان، حضور در همایش‌ها و نشست‌های ملی و منطقه‌ای، جلسات اتاق‌های تعاون شمال‌غرب و پهنه مرکزی کشور و همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را از دیگر محورهای فعالیت این اتاق عنوان کرد.

محمدی در پایان با اشاره به پیگیری مسائل بخش تعاون در شهرستان زنجان خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود با استمرار پیگیری‌ها و انجام مطالعات مورد نیاز در سطح شهرستان، ظرفیت‌های موجود شناسایی و زمینه برای توسعه فعالیت‌های بخش تعاون و نقش‌آفرینی بیشتر این بخش در اقتصاد استان فراهم شود.