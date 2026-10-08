به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار فولادوند، مدیرعامل موسسه آموزشی، فرهنگی صنعت هسته ای کشور، در پیامی عنوان داشت: این موفقیت ارزشمند، حاصل استعداد، تلاش مستمر، انضباط علمی و پشتکار ستودنی این عزیزان و حمایت خانواده‌های گرامی این دو عزیز و تلاش‌های دلسوزانه معلمان و مربیان آنان است.

بی‌تردید، حضور موفق دانش‌آموزان مدارس انرژی اتمی در معتبرترین عرصه‌های علمی بین‌المللی، بیانگر رویکرد مجموعه در شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای برتر و گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف آموزشی و تربیتی این مدارس است.

ضمن تبریک صمیمانه این دستاورد درخشان به دو مدال‌آور عزیز، خانواده‌های محترم ایشان و اساتید فرهیخته مدارس انرژی اتمی، از تلاش و شایستگی آنان قدردانی می‌کنم و برای این دو دانش‌آموز عزیز افتخارآفرین، تداوم موفقیت و درخشش در عرصه‌های علمی و بین‌المللی را آرزومندم.