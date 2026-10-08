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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

آغاز برداشت سیب از باغات بروجرد؛ پیش‌بینی تولید ۴۶ هزار تن محصول

آغاز برداشت سیب از باغات بروجرد؛ پیش‌بینی تولید ۴۶ هزار تن محصول

بروجرد- مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: برداشت سیب پاییزه از بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ هکتار از باغات این شهرستان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله نباتی ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های تولید سیب در این شهرستان اظهار کرد: بروجرد با حدود ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار باغ سیب، رتبه نخست تولید این محصول در لرستان را دارد.

وی افزود: ارقام پاییزه از جمله رد و گلدن، بخش عمده تولید سیب بروجرد را تشکیل می‌دهند و برداشت این محصول از باغ‌های شهرستان آغاز شده است.

صادرات سیب درجه یک و فرآوری محصولات پادرختی

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد ادامه داد: بخشی از سیب درجه یک تولیدشده در این شهرستان به بازارهای داخلی و کشورهای مختلف صادر می‌شود.

نباتی خاطرنشان کرد: سیب‌های پادرختی نیز در صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به محصولاتی از جمله پوره، لواشک، سرکه و کنسانتره تبدیل می‌شوند.

ادامه برداشت تا اوایل آبان

وی با اشاره به زمان برداشت سیب در بروجرد گفت: برداشت این محصول تا اوایل آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود در مجموع بیش از ۴۶ هزار تن سیب از باغ‌های شهرستان برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد همچنین از برگزاری پنجمین جشنواره سیب این شهرستان در آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های تولید سیب و توجه بیشتر به این محصول برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6971830

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