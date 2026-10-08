نگهدار حسین‌پور در حاشیه بازدید نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، از پروژه NGL خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه NGL از طرح‌های مهم و اثرگذار برای آینده جزیره خارگ است و باید با جدیت بیشتری برای احیا و تکمیل آن اقدام شود.

وی افزود: این پروژه علاوه بر اهمیت اقتصادی و صنعتی، می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان بومی و تقویت زیرساخت‌های جزیره نقش مهمی داشته باشد.

بخشدار ویژه خارگ ادامه داد: موضوع تأمین آب و برق از مهم‌ترین چالش‌های زیرساختی جزیره است و بهره‌برداری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در پروژه NGL می‌تواند در آینده به بهبود وضعیت این بخش‌ها کمک کند.

حسین‌پور با اشاره به بازدید رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از این پروژه گفت: حضور اعضای کمیسیون در خارگ فرصت مناسبی برای طرح مشکلات و موانع پیش روی پروژه NGL و پیگیری آن در سطح ملی است.

وی خاطرنشان کرد: مردم خارگ انتظار دارند پروژه‌هایی که می‌تواند آینده جزیره را تحت تأثیر قرار دهد، تعیین تکلیف شود و با رفع موانع موجود، مسیر اجرای پروژه NGL و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای توسعه اشتغال و زیرساخت‌های جزیره هموار شود.