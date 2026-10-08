به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، از زمان انتشار نخستین گزارش‌های رسانه‌ای، سازمان جهانی بهداشت (WHO) به‌ طور فعال موضوع مرگ یکی از کارکنان آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات ضدطاعون ایرکوتسک در استان ایرکوتسک، فدراسیون روسیه، را پیگیری کرده است.

این فرد پس از بستری شدن به دلیل پنومونی شدید، در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۲۶ فوت کرد.

گزارش‌های اولیه رسانه‌ای حاکی از احتمال طاعون ریوی در پی یک مواجهه تصادفی ادعایی در محیط آزمایشگاه بود.

در پاسخ به درخواست راستی‌آزمایی سازمان جهانی بهداشت بر اساس مقررات بین‌المللی بهداشت (IHR)، مقامات بهداشتی روسیه اعلام کردند که اخیراً هیچ موردی از طاعون در استان ایرکوتسک ثبت نشده است.

آنها به WHO اطلاع دادند که یک بررسی اپیدمیولوژیک انجام شده، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی به اجرا درآمده و افراد در تماس شناسایی‌شده تحت مراقبت پزشکی قرار گرفته و آزمایش شده‌اند.

آنها گزارش کردند که هیچ پاتوژن با تهدید بالا در میان افراد در تماس شناسایی نشده و مراقبت پزشکی از تمامی افراد در تماس شناسایی‌شده نیز به پایان رسیده است. سازمان جهانی بهداشت همچنان با مقامات بهداشتی روسیه در تماس بوده و حمایت فنی خود را ارائه کرده است.

سازمان جهانی بهداشت اطلاعات بیشتری را برای روشن شدن علت پنومونی شدید، پاتوژنی که موجب اجرای اقدامات بهداشت عمومی شده است، و همچنین گزارش‌های رسانه‌ای درباره ابتلای یکی دیگر از کارکنان به پنومونی با علت نامشخص درخواست کرده است.

اشتراک‌گذاری به‌ موقع، کامل و شفاف اطلاعات در چارچوب مقررات بین‌المللی بهداشت برای روشن شدن گزارش‌های متناقض و فراهم کردن امکان ارزیابی دقیق خطرات بالقوه برای سلامت عمومی ضروری است.