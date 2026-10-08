نخستین استحصال خاویار از مزرعه پرورش ماهیان خاویاری چگنی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید همت، رئیس شیلات شهرستان چگنی، در بازدید از مزرعه پرورش ماهیان خاویاری متعلق به مرادپوریان اظهار کرد: عملیات استحصال گوشت و خاویار در این واحد تولیدی آغاز شده است.

وی افزود: همزمان با اجرای این عملیات، سونوگرافی و تشخیص جنسیت ماهیان مولد برای شناسایی ماهیان نر و ماده و برنامه‌ریزی برای استحصال تخم نیز در حال انجام است.

پیش‌بینی تولید ۱۵ تن گوشت و یک‌ونیم تن خاویار

رئیس شیلات شهرستان چگنی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، پیش‌بینی می‌شود در این مرحله حدود ۱۵ تن گوشت ماهیان خاویاری و نزدیک به یک‌ونیم تن خاویار درجه یک تولید و وارد بازار شود.

همت با اشاره به ظرفیت این واحد تولیدی عنوان کرد: این مزرعه ظرفیت تولید حدود ۵۰ تن گوشت ماهیان خاویاری را دارد و تاکنون زمینه اشتغال مستقیم ۱۰ نفر را فراهم کرده است.

آبزی‌پروری؛ ظرفیتی برای اشتغال و رونق اقتصادی چگنی

وی توسعه پرورش ماهیان خاویاری را از ظرفیت‌های قابل توجه بخش آبزی‌پروری شهرستان چگنی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت‌های موجود، حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه واحدهای آبزی‌پروری می‌تواند به افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

رئیس شیلات شهرستان چگنی بیان کرد: توسعه این واحدها علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید، ظرفیت مناسبی برای توسعه زنجیره فرآوری و صادرات محصولات شیلاتی در استان ایجاد می‌کند.