به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان تحلیلگر مسایل منطقه ای در مقاله جدید خود با اشاره به عادت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بیان اظهارات ساده‌لوحانه و متناقض تاکید کرد که وی در این زمینه به استثنایی در تاریخ رؤسای جمهور آمریکا تبدیل شده است.

وی ادامه داد که ترامپ حدود ۸ ماه است که تأکید می‌کند ارتش آمریکا، قوای نظامی ایران را نابود کرده و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارند؛ این در حالی است که محموله‌های نفتی ایران با حجم بالا روزانه به سفر خود از این تنگه ادامه می‌دهند، اما ترامپ همچنان ادعا می‌کند که هرمز به‌ طور کامل تحت سیطره نیروی دریایی آمریکا است.

وی با اشاره به ادعاها و وقاحت جدید دونالد ترامپ مبنی بر تشکر رهبران بسیاری از کشورهای منطقه از وی پس از حمله به ایران؛ به نقل از وی افزود: «به آن‌ها گفتم چه زمانی هزینه این کار را پرداخت خواهید کرد؟»

عطوان در مقاله خود افزود که منظور ترامپ رهبرانی مانند مصر، اردن، مراکش و سودان نیست، بلکه رهبران کشورهای حوزه خلیج‌ فارس است که تخت‌ پادشاهی‌ خود را روی دلارهای نفتی و گازی قرار داده اند و از نظر ترامپ باید فاکتورهای این جنگ را بپردازند. شاید به همین دلیل است که وی شبانه‌روز مدعی بازگشت عادی کشتیرانی تجاری و صادرات نفت و گاز از طریق تنگه هرمز می شود، اما واقعیت امر به‌ کلی با ادعاهای او در تناقض است.

وی آغازگر این جنگ را آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تسریع کرد که همین طرف ها باید هزینه‌های جنگ را از خزانه‌های خود بپردازد، نه کشورهای حوزه خلیج‌فارس که به دلیل این تصمیم ویرانگر آمریکا، متحمل خسارات مادی بسیار سنگینی شده‌اند.

عطوان با اشاره به هزینه صدها میلیارد دلاری برای احداث پایگاه‌های آمریکا در منطقه که از آنها برای بمباران ایران استفاده شد، تصریح کرد که این پایگاه‌ها نتوانستند از کشورهای میزبان در برابر پاسخ موشکی ایران محافظت کنند.

عطوان دلایل منطقی و حقوقی رد این درخواست ترامپ از سوی کشورهای حوزه خلیج‌فارس را که ترامپ احتمالاً در ماه‌های پیش‌رو قصد اجرای آن را دارد، در موارد زیر ذکر کرد:

اول: جنگِ آمریکا علیه ایران، در درجه نخست یک جنگ اسرائیلی بود که با هدایت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و لابی‌های صهیونیستیِ مطیع او طراحی شد تا از قدرت آمریکا برای نابودی ایران استفاده شود.

دوم: پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای حوزه خلیج‌فارس و همچنین اردن که محل پرتاب موشک‌ها، پرواز جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ و صدها پهپاد برای ضربه زدن به ایران بودند، نقش پررنگی در ویرانی‌های ناشی از پاسخ موشکی ایران ایفا کردند.

سوم: اکثر کشورهای خلیج‌فارس در حال حاضر با خسارات مادی سنگینی روبه‌رو هستند که ناشی از عدم صادرات نفت و گاز در طول هشت ماه گذشته با نرخ‌های پیشین و همچنین بسته شدن کامل تنگه هرمز و مسدود شدن جزئی باب‌المندب است. کار به جایی رسیده که برخی از این کشورها برای جبران کسری بودجه خود ناچار به استقراض از بانک‌های جهانی شده‌اند. به عنوان مثال، طبق گزارش‌های رسمی، کسری بودجه عربستان سعودی در سال جاری به ۴۴ میلیارد دلار رسیده است.

به نوشته عطوان، ترامپ لحظه‌ای در فدا کردن تمام کشورهای خلیج‌فارس، باج‌گیری مالی از آن‌ها و وادار کردنشان به پرداخت هزینه‌های جنگ شکست‌ خورده‌ علیه ایران تردید نخواهد کرد. حتی ممکن است ترامپ آن‌ها را مجبور به تأمین هزینه‌های جبران خسارات وارده به ایران نیز بکند؛ غرامتی که در هرگونه توافق دیپلماتیک نهایی برای توقف جنگ، در صدر فهرست مطالبات قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب طبق ضرب‌المثل معروف باید گفت که کشورهای عربی با داشتن چنین دوستانی، چه نیازی به دشمن دارند؟