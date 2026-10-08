تنیس روی میز ایران برای سومین بار صاحب سهمیه تیمی جوانان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی جوانان پسر ایران با برنامه‌ریزی هدفمند و حضور در رقابت‌های بین‌المللی، موفق شد سهمیه تیمی مسابقات قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ را از طریق رنکینگ جهانی به دست آورد.

این موفقیت در حالی رقم خورد که کادر فنی تیم ملی جوانان متشکل از محمدرضا میرالماسی به‌عنوان مدیر تیم‌های ملی، میعاد مکیف به‌عنوان سرمربی، امیر بخشی به‌عنوان مربی و محسن پروازی به‌عنوان روانشناس تیم ملی در قالب برنامه‌ای دوساله برای بازی‌های آسیایی جوانان، المپیک جوانان و قهرمانی جهان، طی نشستی با مهرداد علیقارداشی رئیس فدراسیون و علی حدادگر دبیرکل فدراسیون برنامه ای را با سه هدف کسب مدال بازی‌های آسیایی جوانان، کسب سهمیه المپیک جوانان و راهیابی به رقابت‌های تیمی قهرمانی جهان ارائه کرد.

در این برنامه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تأکید بر استفاده بهینه از منابع و کسب سهمیه با حداقل اعزام‌های ممکن بود که در نهایت هر سه هدف پیش‌بینی‌شده با موفقیت محقق شد.

در مسیر کسب سهمیه تیمی قهرمانی جهان،ملی پوشان کشورمان با حضور در رویداد ‌های بین‌المللی و کسب امتیازات لازم در رنکینگ جهانی، زمینه‌ساز این موفقیت شدند.

همچنین روسای هیئت های استانی ، خانواده بازیکنان ومربیان استانی در کسب این افتخار نقش موثر و ویژه‌ای داشته اند.

تنیس روی میز ایران پیش از این در سال ۲۰۱۸ با کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی جوانان آسیا و در سال ۲۰۲۴ از طریق رنکینگ جهانی، موفق به کسب سهمیه تیمی قهرمانی جهان شده بود و اکنون برای سومین بار به این مهم دست یافته است.

ترکیب تیم ملی جوانان کشورمان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان متشکل از بنیامین فرجی، محمدحسن حبیبی، فراز شکیبا و عرشیا لرستانی است.

رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ از ۳۰ آبان تا ۷ آذرماه به میزبانی ترکیه در بخش‌های تیمی، انفرادی، دونفره و دونفره مختلط برگزار خواهد شد.

در بخش تیمی این مسابقات، ۱۲ تیم برتر جهان شامل پنج تیم قهرمان قاره‌ها، تیم میزبان و شش تیم برتر رنکینگ جهانی حضور خواهند داشت و ملی‌پوشان ایران در کنار قدرت‌های تنیس روی میز آسیا و اروپا به رقابت خواهند