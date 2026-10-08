دفاعیه پیمان حدادی از عملکرد مدیران پیشین پرسپولیس؛ به وقتش صحیح بود

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس با وجود تغییرات مدیریتی همچنان با انتقاد از تثمیمات مدیران پیشین نظیر رضا درویش روبروست.

با این حال پیمان حدادی مدیرعامل فعلی سرخ‌ها بارها به وفاع از عملگرد درویش پرداخته و حاضر نشده است مشکلات بر گردن آنها بیاندازد.

حدادی در بخشی از صحبت‌های قبلی خود با اشاره به دشواری‌های مدیریتی باشگاه و پرونده‌های مالی و حقوقی به‌جامانده، تأکید می‌کند که مدیران وقت در بسیاری از موارد ناچار بودند با توجه به منابع و امکانات موجود تصمیم‌گیری کنند. او حتی تصریح می‌کند که تصمیمات گرفته‌شده در مقطع خود، بهترین تصمیم ممکن بوده و همچنان نیز از مدیران سابق مشورت می‌گیرد.

مدیرعامل پرسپولیس در ادامه صراحت بیشتری به خرج داد و گفت: «عمده تصمیماتی که مدیران قبلی گرفته‌اند، در زمان خودش تصمیمات درستی بوده است.»

او برای توضیح این موضوع به تمدید قرارداد اوستون اورونوف اشاره می‌کند. تصمیمی که در دوره مدیریت رضا درویش و در هیئت‌مدیره باشگاه اتخاذ شد. حدادی معتقد است با توجه به شرایط ارزی، کیفیت فنی بازیکن و احتمال حضور او در جام جهانی، تمدید قرارداد اورونوف در آن مقطع تصمیمی منطقی بوده و حتی می‌توانست در آینده زمینه درآمدزایی باشگاه از انتقال این بازیکن را فراهم کند. او در همین ارتباط با اشاره مستقیم به درویش تأکید می‌کند که این تصمیم در هیئت‌مدیره گرفته شد و درویش نیز آن را اجرا کرد و «تصمیم درستی بود.»

حدادی همچنین با اشاره به جذب تیوی بیفوما، بر این نکته تأکید دارد که ارزیابی یک تصمیم مدیریتی باید بر اساس اطلاعات و شرایطی انجام شود که در زمان اتخاذ آن تصمیم وجود داشته است، نه صرفاً نتیجه‌ای که بعدها رقم خورده است. از نگاه او، نمی‌توان تمام تصمیمات گذشته را با نتایج امروز آنها قضاوت کرد.

البته مدیرعامل پرسپولیس در کنار این دفاع، انتقاد مشخصی نیز از عملکرد مدیران گذشته در حوزه پرونده‌های حقوقی و مالی دارد و معتقد است برخی از این پرونده‌ها می‌توانست در همان زمان با هزینه بسیار کمتری مدیریت و مختومه شود تا باشگاه در سال‌های بعد با هزینه‌های سنگین‌تری مواجه نشود.

با این حال مجموع صحبت‌های حدادی نشان می‌دهد که او برخلاف برخی انتقادهای مطرح‌شده علیه مدیران سابق، معتقد است نمی‌توان همه تصمیمات گذشته را اشتباه دانست و لازم است آنها را در مختصات زمان سنجید.