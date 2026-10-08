آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان دوران معاصر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی به مناسبت دهمین سالگرد کشتار بزرگ موسوم به «جنایت سالن» که یک مراسم عزا در صنعا هدف حمله هوایی ارتش سعودی قرار گرفت و ده‌ها شهید و زخمی برجای گذاشت، به بررسی تازه‌ترین تحولات یمن و منطقه پرداخت.

رژیم صهیونیستی و آمریکا جنایتکارترین دشمنان دوران معاصر هستند

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در این سخنرانی گفت: دشمنان، بر سرکشی، جنایت، ظلم و طغیان خود می‌افزایند و در عصر ما، دشمن صهیونیستی، آمریکا و دیگر حامیان این رژیم، از برجسته ‌ترین مصادیق این جنایت هستند. همچنین متجاوزان سعودی از برجسته ‌ترین مصادیق سرسخت‌ترین دشمنان در دوران معاصر و در عرصه عربی و اسلامی ما هستند. نظام سعودی خود را حامل پرچم اسلام معرفی می‌کند و عبارت توحید را بر پرچم ملی خود قرار داده است، در حالی که شمشیر این پرچم تنها در برابر ملت ما از غلاف بیرون کشیده شده است. شمشیر موجود در پرچم عربستان سعودی هرگز در برابر دشمنان امت به حرکت درنیامده و حتی یک بار نیز در برابر آنها موضع نگرفته است. چه زمانی متجاوزان سعودی حتی یک موضع نظامی در برابر آمریکا و اسرائیل گرفته اند؟

شمشیر موجود در پرچم سعودی هرگز در برابر دشمنان امت به حرکت درنیامده است

الحوثی ادامه داد: دشمن سعودی در تعیین اهدافی که هدف حمله قرار می‌گیرند، به آمریکا و انگلیس متکی است. شیوه عربستان سعودی در تجاوز به یمن، بر اساس رویکرد صهیونیستی، شیطانی و ظالمانه‌ای است که با ارزش‌ها و تعالیم اسلام، ارزش‌های فطری و قوانین بین‌المللی در تضاد است. تشکل‌های نظامی که دشمن سعودی آنها را تربیت می‌کند، با اسرا به شیوه‌ای وحشیانه رفتار می‌کنند که هیچ ارتباطی با تعالیم و ارزش‌های اسلام و نیز آداب و رسوم فطری مردم یمن ندارد. صحنه‌هایی که هر بیننده‌ای مشاهده می‌کند، صحنه‌های دردناکی از زنان، کودکان، شهدا و مجروحان و خانواده‌های آنهاست که بر اثر اقدامات متجاوز سعودی داغدار شده‌اند. جنایت دشمن سعودی علیه خانواده علی عضلی در حجه، یک خانواده را به ‌طور کامل از بین برد و متجاوز سعودی همچنان در استان‌های دیگر نیز به ارتکاب جنایت ادامه می‌دهد. دشمن سعودی شهروندان را در منازل و بازارهایشان، مانند منطقه مفرق ماویه، هدف قرار می‌دهد. بازارها محل تجمع و دیدار مردم هستند و هیچ ابهامی میان منازل و بازارها با جبهه‌های نبرد وجود ندارد.

پیروی رژیم سعودی از آمریکا و انگلیس برای توطئه علیه امت

رهبر انصارالله خاطرنشان کرد: دشمن سعودی با مشارکت آمریکا، به عمد به ارتکاب فجیع ‌ترین جنایت‌ها ادامه می‌دهد، به‌ گونه‌ای که تقریباً روزی نیست که یادآور جنایتی علیه ملت عزیز ما نباشد. مهم است که تصاویر مستندکننده این جنایت‌ها در میان جوامع اسلامی و از طریق رسانه‌های مختلف منتشر شود. دشمن سعودی با جنایت‌های خود در میان همه ملت‌های جهان رسوا شده و ماهیت جنایتکارانه‌ای که به آن شناخته می‌شود و بر اساس آن عمل می‌کند، آشکار شده است. جنایت‌های سعودی، شعارهایی را که این نظام سر می‌دهد رسوا می‌کند، در حالی که این نظام به ارتکاب جنایت و ریختن خون بیگناهان اعتیاد دارد.

وی افزود: در طول تمامی این سال‌ها، صحنه‌هایی وجود دارد از جمله کشتار زنان و کودکان به دست دشمن سعودی که دل‌ها را به درد می‌آورد. فطرت انسانی بر این امر اتفاق نظر دارد که آنچه دشمن مرتکب می‌شود، جنایت است و همه ملت‌های مسلمان ما باید آن را جنایتکاری، کودک‌کش، زن‌کش و متجاوزی گناهکار بدانند. نظام سعودی آنگونه که خود را با عناوین دینی فریبنده معرفی می‌کند نیست و کسانی که فریب این عناوین را می‌خورند، از حقایقی که به ‌روشنی آشکار است غافل‌ هستند. نظام سعودی نماینده سنت نبوی و مذهب اهل سنت نیست، بلکه نماینده رویکرد صهیونیستی است. نظام سعودی در چارچوب مؤاخذه الهی، مانند بسیاری از طغیانگران تاریخ، به سمت سرنوشت بدی پیش می‌رود. تدبیر الهی طغیانگران را دربرمی‌گیرد و با تغییر روزگار، آنان با سقوطی سهمگین فرو می‌افتند. ما در عصر خود و در جهان عرب، طغیانگران بسیاری را به یاد می‌آوریم که سرکوب کردند و خداوند آنان را دربرگرفت و امکاناتشان هیچ سودی برایشان نداشت.

پیشینه فکری و تربیتی متجاوزان سعودی، هیچ سنخیتی با تعالیم اسلامی ندارد

عبدالملک بدرالدین همچنین گفت: کسانی که تصور می‌کنند برای جنایت‌های خود از حمایت آمریکا برخوردارند، از کسانی هستند که خدا را فراموش کرده‌اند و این همان چیزی است که از سوی متجاوزان سعودی رخ می‌دهد. ای نظام سعودی، به چه گناهی هر روز کودکان و زنان را به قتل می‌رسانی؟! پیشینه فکری و تربیتی متجاوزان سعودی، هیچ سنخیتی با تعالیم اسلامی ندارد، بلکه این نظام از رویکرد صهیونیستی پیروی می‌کند. متجاوزان سعودی به دروغ ادعا می‌کند که نبردش برای دفاع از مقدسات است، در حالی که دروغگو، افترازننده و جنایتکار است و جنایت‌هایش حقیقت آن را آشکار می‌کند. کسی که به‌ طور مستمر کودکان و زنان را به قتل می‌رساند، چگونه می‌تواند تحت عنوان حمایت از مقدسات اقدام کند؟

همکاری آل‌سعود با انگلیس در واگذاری فلسطین به یهودیان

الحوثی اظهار داشت: ملت ما همواره آماده است تا در خط مقدم مقابله با هرگونه تهدید علیه مقدسات قرار گیرد. یکی از اهداف متجاوزان سعودی از ارتکاب این جنایت‌ها، شکستن اراده ملت ما و وادار کردن آن به تسلیم است و این چیزی جز یک سراب نیست. ملت ما بیش از پیش به مظلومیت و عادلانه بودن آرمان خود باور پیدا کرده و با انگیزه بیشتری برای مقابله با نظامی که کودکان و زنان را به قتل می‌رساند، وارد میدان می‌شود. هرچه متجاوزان سعودی در ریختن خون‌ها زیاده‌روی بیشتری کند، واکنش جامعه و ملت سربلند ما نیز با خشم و عزم بیشتر برای انجام مسئولیت اخلاقی، دینی و ملی خود همراه خواهد شد. وقتی متجاوز سعودی امیدوار است که با این جنایت‌ها بتواند موضع را به سود خود تغییر دهد، حتی در سطح اجتماعی نیز دچار توهم است. قبایل یمن در قبال جنایت‌های دشمن سعودی موضع دارند و ساختار قبیله‌ای نیز در واکنش به این جنایت‌ها و خیانت به کشور به حرکت درآمده و به ‌شدت از این جنایت‌ها و خیانت به میهن ناراضی است. جد آل سعود فلسطین را به کسانی که آنها را «یهودیان بیچاره» می‌نامید یا به هر کسی که انگلیس می‌خواست، واگذار کرد. ملت ما موجودیتی موقتی نیست، بلکه ملتی اصیل است که از پشتوانه اخلاقی و ارزشی و کرامت انسانی برخوردار است و هر اندازه ستمگران اقدام کنند، حاضر نیست در برابر کسی جز خدا تن به خواری و بردگی دهد.

هشدار به قطر درباره مشارکت سیاسی و رسانه‌ای در تهاجم علیه یمن

الحوثی همچنین گفت: به طرف قطری که از نظر سیاسی و رسانه‌ای به حمایت از تجاوز سعودی علیه کشور ما روی آورده است، هشدار دادیم و این میزان از مشارکت، مشارکت در ظلم علیه ملت ماست. دیروز به قطری‌ها درباره آنچه سعودی با آنها انجام داد اشاره کردیم و می‌گوییم: حقایقی را به شما یادآوری می‌کنیم که خودتان در واقعیت زندگی‌ تان پس از مشارکت در تجاوز به کشور ما در آغاز تجاوز تجربه کردید، زمانی که این اقدام برای شما نتیجه‌ای نداشت و سعودی کارزار گسترده‌ای علیه شما به راه انداخت. نظام سعودی برای منزوی کردن کامل قطر، اعمال محاصره سیاسی و اقتصادی، ارعاب نظامی و تحریک دیگران علیه آن تلاش کرد. نظام سعودی مانند آل‌ خلیفه در بحرین، به تغییر نظام در قطر امید بسته است. آیا نظام سعودی دلیلی برای همه این اقدامات علیه قطر داشت، در حالی که می‌دانید اگر از آمریکا اجازه بگیرد، جاه ‌طلبی‌هایش در قبال شما بسیار خطرناک خواهد بود؟ قطر در دوره امیر حمد برای حل اختلافات تلاش می‌کرد تا جایی که این مسئله موجب خشم و ناراحتی عربستان سعودی از قطر شد و بازگشت کنونی به تبعیت از عربستان در سیاست خارجی، عقبگردی بسیار بزرگ است. به‌ صورت برادرانه به قطری‌ها توصیه می‌کنیم در محاسبات خود بازنگری کنند. ملت ما در جایگاه مظلوم قرار دارد و از آزادی خود دفاع می‌کند.

موضع ما قدرتمند است و با مزدوران سعودی به شدیدترین شکل برخورد می‌کنیم

وی خاطرنشان کرد: آتش‌سوزی‌ها در اهداف سعودی و همچنین آژیرهای خطر متوقف نمی‌شود و حملات علیه مزدوران و نیروهای دشمن همچنان ادامه دارد. ما هر هدفی را در دریای سرخ و دریای عرب از هر نقطه‌ای در یمن هدف قرار می‌دهیم، اما دشمنان خشمگین هستند زیرا یمن حاکمیت خود را بر سرزمینش اعمال کرده و آنها تلاش می‌کنند آن را اشغال کنند. آنچه امنیت کشتیرانی بین‌المللی را تهدید می‌کند، تبدیل منطقه باب ‌المندب به منطقه جنگی از سوی نظام سعودی است. موضع ما قدرتمند است و با مزدوران و نیروهای دشمن سعودی به شدیدترین شکل برخورد می‌کنیم. دشمن سعودی هرچه بیشتر بر تجاوز و محاصره اصرار کند، بیشتر متحمل خسارت خواهد شد. نظام سعودی در صادرات نفت خود و همچنین در نتیجه هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی‌ اش، متحمل خسارت می‌شود. عملکرد مؤثر ما به لطف خدا بی‌سابقه و کارآمد است و سنگین‌ ترین خسارات را به دشمن وارد می‌کند و ملت ما برای مقابله با تجاوز و پشتیبانی از جبهه‌ها آماده و پرشور است.

درخواست از ملت یمن برای حضور باشکوه در تظاهرات فردا جمعه

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصارالله یمن در بخش پایانی سخنرانی خود گفت: از ملت خود می‌خواهم فردا در صنعا پایتخت، و استان‌ها در تظاهرات میلیونی حضور گسترده‌ای داشته باشند. تظاهرات میلیونی فردا برای تأکید بر موضع ثابت ما در حمایت از ملت فلسطین و در بالاترین سطح موضع‌ گیری و گزینه‌های ممکن برگزار می‌شود. در هر دور بعدی از تشدید تنش از سوی دشمن اسرائیلی، آماده‌ایم برای حمایت از ملت فلسطین، با نهایت و قویترین توان و امکاناتی که به یاری خدا در اختیار داریم و در بالاترین سطح گزینه‌ها و مواضع اقدام کنیم. دشمن سعودی در بهتان زدن و تلاش برای بهره‌برداری از این موضوع برای توهین به ملت ما، به سطحی بسیار پست سقوط کرده و در حال اجرای بازی‌ بسیار رذیلانه، کثیف و خطرناک برای هدف قرار دادن مقدسات، با مشارکت صهیونیست‌هاست.