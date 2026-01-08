به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد سبزی عصر سهشنبه در جریان سفر وزیر ورزش به ساوه از تصویب اعتبارات مناسب و تصمیمات مهم برای توسعه زیرساختهای ورزشی این منطقه در جریان سفر وزیر ورزش و جوانان به ساوه خبر داد و گفت: اعتبارات نقدی برای هیئتهای ورزشی بر اساس نیاز و تناسب اختصاص یافته و میزان بودجه اقلام ورزشی نیز از یک میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی با اشاره به بازدید وزیر ورزش از ورزشگاههای منطقه گفت: در جریان این سفر، تصمیمات خوبی اتخاذ شد و اعتبارات لازم برای ورزشگاه شهید چمران و مجموعه ورزشی فجر تخصیص یافت و انتظار میرود ورزشگاه چمران تا تابستان امسال تکمیل و بهرهبرداری شود.
حجت الاسلام سبزی افزود: مجموعه ورزشی فجر که پیش از این هیچ اعتباری نداشت به تازگی ۱۴۰ میلیارد ریال بودجه برای آن در نظر گرفته شد علاوه بر این، وزیر ورزش قول مساعد داد که برای حدود ۱۰ زمین چمن مصنوعی در روستاهای ساوه و زرندیه هرچه سریعتر اعتبارات لازم تأمین شود تا پروژهها اجرایی شوند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای هر دو شهرستان ساوه و زرندیه تصریح کرد: موضوع استخر مامونیه نیز در دست پیگیری است و به زودی اجرا میشود تا مردم بتوانند از آن بهرهمند شوند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس در خصوص جزئیات اعتبارات مجموعه ورزشی فجر گفت: اعتبار پیش بینی شده توسط وزارت ورزش و جوانان، علاوه بر ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات مالیاتهای نشاندار است و مجموع بودجه برای اجرای این پروژهها در حال تأمین میباشد.
وی بیان کرد: با پیگیریهای انجامشده، پروژههای ورزشی شهری و روستایی ساوه و زرندیه به زودی تکمیل و به بهرهبرداری برسند.
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