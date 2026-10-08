به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد اکبر زارعی عصر پنجشنبه همزمان با هفته فراجا، به همراه جمعی از کارکنان این مجموعه با فرماندهی انتظامی بخش خارگ دیدار و گفت‌وگو کرد.

زارعی در این دیدار با تبریک هفته فراجا، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های فرماندهی و کارکنان انتظامی در راستای برقراری نظم و امنیت در جزیره خارگ قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت همکاری میان مجموعه‌های تأمین‌کننده امنیت اظهار داشت: تعامل و هماهنگی میان سپاه و فراجا از عوامل مؤثر در تقویت امنیت پایدار و ارتقای آرامش عمومی در جزیره خارگ است.

جانشین سپاه ثارالله خارگ امنیت را سرمایه‌ای ارزشمند و متعلق به همه مردم دانست و افزود: نیروهای سپاه و انتظامی در کنار یکدیگر و با تکیه بر روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری، برای حفظ آرامش و امنیت مردم تلاش می‌کنند و این همکاری باید با جدیت ادامه یابد.

زارعی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه نظم و امنیت، بر ضرورت تداوم هماهنگی و همکاری میان سپاه و فرماندهی انتظامی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و صیانت از امنیت جزیره تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، فرماندهی انتظامی بخش خارگ نیز ضمن قدردانی از حضور و همراهی مجموعه سپاه، بر تداوم تعامل و همکاری میان دو مجموعه برای حفظ امنیت و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

این دیدار با تأکید بر استمرار همکاری و همدلی میان سپاه و فراجا برای تقویت امنیت و آرامش عمومی در جزیره خارگ به پایان رسید.