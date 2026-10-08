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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

تعامل سپاه و فراجا امنیت پایدار در خارگ را تقویت می‌کند

تعامل سپاه و فراجا امنیت پایدار در خارگ را تقویت می‌کند

خارگ- جانشین سپاه ثارالله خارگ بر ضرورت تداوم تعامل و هماهنگی میان سپاه و فرماندهی انتظامی برای تقویت امنیت پایدار و ارتقای آرامش عمومی در این جزیره تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد اکبر زارعی عصر پنجشنبه همزمان با هفته فراجا، به همراه جمعی از کارکنان این مجموعه با فرماندهی انتظامی بخش خارگ دیدار و گفت‌وگو کرد.

زارعی در این دیدار با تبریک هفته فراجا، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های فرماندهی و کارکنان انتظامی در راستای برقراری نظم و امنیت در جزیره خارگ قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت همکاری میان مجموعه‌های تأمین‌کننده امنیت اظهار داشت: تعامل و هماهنگی میان سپاه و فراجا از عوامل مؤثر در تقویت امنیت پایدار و ارتقای آرامش عمومی در جزیره خارگ است.

جانشین سپاه ثارالله خارگ امنیت را سرمایه‌ای ارزشمند و متعلق به همه مردم دانست و افزود: نیروهای سپاه و انتظامی در کنار یکدیگر و با تکیه بر روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری، برای حفظ آرامش و امنیت مردم تلاش می‌کنند و این همکاری باید با جدیت ادامه یابد.

زارعی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه نظم و امنیت، بر ضرورت تداوم هماهنگی و همکاری میان سپاه و فرماندهی انتظامی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و صیانت از امنیت جزیره تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، فرماندهی انتظامی بخش خارگ نیز ضمن قدردانی از حضور و همراهی مجموعه سپاه، بر تداوم تعامل و همکاری میان دو مجموعه برای حفظ امنیت و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

این دیدار با تأکید بر استمرار همکاری و همدلی میان سپاه و فراجا برای تقویت امنیت و آرامش عمومی در جزیره خارگ به پایان رسید.

کد مطلب 6971999

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