واکنش نصیری به لغو مسابقات موی تای قهرمانی کشور 

به گزارش خبرنگار مهر،جواد نصیری، رئیس انجمن موی‌تای ایران، در پی لغو مسابقات قهرمانی کشور موی‌تای در شهر قم، با ابراز تأسف از اتفاقات پیش‌آمده، بر ضرورت بررسی دقیق و مستند عوامل و انگیزه‌های مؤثر در این رخداد تأکید کرد.

وی با صادر بیانیه ای ادامه داد: ورزشکارانی که ماه‌ها برای حضور در یک رویداد ملی تلاش کرده‌اند، نباید قربانی حواشی و اختلافات شوند.

در منن این بیانیه آمده است:

در پی حوادث و اتفاقات پیش‌آمده در شهر مقدس قم که در نهایت به لغو مسابقات قهرمانی کشور موی‌تای، جام کریمه اهل‌بیت (س) و گرامیداشت آقای شهید ایران انجامید، مراتب تأسف خود را از این اتفاق اعلام می‌کنم و از تمامی ورزشکاران، مربیان، داوران، خانواده‌ها و به‌ویژه دختران عزیز ورزشکار که با انگیزه و آمادگی فراوان خود را برای حضور در این رقابت ملی آماده کرده بودند، صمیمانه پوزش می‌طلبم.

این مسابقات با پیش‌بینی حضور بیش از ۲۰۰۰ ورزشکار از سراسر کشور، یکی از رویدادهای کم‌سابقه و گسترده موی‌تای ایران به شمار می‌رفت؛ رقابتی ملی که برای برگزاری آن، ورزشکاران، مربیان، داوران، خانواده‌ها و عوامل اجرایی ماه‌ها تلاش کرده بودند.

دختران و پسران ورزشکاری که با امید و انگیزه فراوان خود را برای حضور در این میدان آماده کرده و به قم آمده بودند تا توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند، در نهایت از فرصت رقابت و افتخارآفرینی محروم شدند. بی‌تردید، این اتفاق برای خانواده بزرگ موی‌تای ایران تلخ و تأسف‌بار است.

ورزش، عرصه رقابت سالم، اخلاق، احترام و جوانمردی است و ما در انجمن موی‌تای ایران همواره تلاش کرده‌ایم فعالیت‌های این رشته را در چارچوب قوانین کشور و با رعایت ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه دنبال کنیم. بر همین اساس، حفظ آرامش، امنیت و حرمت همه شهروندان و ورزشکاران را اصلی اساسی می‌دانیم.

درباره عوامل و انگیزه‌های پشت پرده این رخداد نیز، ضمن پرهیز از هرگونه قضاوت شتاب‌زده، انتظار می‌رود مراجع ذی‌صلاح با بررسی دقیق و مستند، ابعاد و عوامل مؤثر در این اتفاق را روشن کنند. آنچه مسلم است، ورزشکارانی که ماه‌ها برای حضور در یک رویداد ملی تلاش کرده‌اند، نباید قربانی حواشی و اختلافات شوند. اختلاف‌نظرها و نگرانی‌ها، هرچه باشد، باید از مسیر گفت‌وگو و بررسی مسئولانه دنبال شود و نباید به محرومیت جوانان از فرصت رقابت و فعالیت ورزشی بینجامد.

در این میان، از مردم شریف و مهمان‌نواز قم که با محبت و همراهی خود از ورزشکاران و میهمانان استقبال کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. همچنین از مسئولان، مدیران ورزشی، عوامل اجرایی، داوران، مربیان و تمامی افرادی که برای برگزاری این رویداد تلاش کردند، تشکر و قدردانی دارم.

همچنین لازم می‌دانم از فرشته حسن‌زاده، بانوی پرافتخار موی‌تای ایران، که پیش‌تر مدال افتخار خود را به رهبر شهید انقلاب تقدیم کرده بود و در روزهای اخیر نیز در جمعی در شهر قم حضور یافت و از خاطرات و باورهای خود سخن گفت، قدردانی کنم. حفظ حرمت، شخصیت و هویت ورزشکاران و احترام به باورهای آنان، بخشی از مسئولیت ما در قبال جامعه ورزش است.

ما در انجمن موی‌تای ایران، ضمن احترام به مردم شریف قم و همه دغدغه‌های مطرح‌شده، بر این باوریم که ورزش باید محل همدلی، گفت‌وگو و نزدیک شدن جوانان این سرزمین به یکدیگر باشد؛ بستری برای پرورش نسل جوان، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای رقابت و پیشرفت.

امیدواریم با تدبیر و همکاری مسئولان ذی‌ربط، زمینه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در شرایط مناسب فراهم شود تا ورزشکارانی که برای حضور در این میدان ماه‌ها تلاش کرده‌اند، فرصت شایسته خود را برای رقابت و افتخارآفرینی به دست آورند.

در پایان، بار دیگر از ورزشکاران، خانواده‌ها، مربیان و جامعه ورزش بابت نگرانی و رنجش خاطر پیش‌آمده صمیمانه پوزش می‌طلبم و تأکید می‌کنم که انجمن موی‌تای ایران، با احترام به قانون، ارزش‌های جامعه و همه اقشار مردم، مسئولیت خود در قبال ورزشکاران و آینده این رشته را ادامه خواهد داد و برای اعتلای موی‌تای و حمایت از جوانان کشور، مسیر قانونی و ورزشی خود را با جدیت دنبال خواهد کرد.