ادعای ترامپ: قبل از انتخابات آمریکا به ایران حمله نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که مواضع و سخنانش به‌شدت متغیر و متناقض است، ادعا کرد که پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که قرار است سوم نوامبر برگزار شود، به ایران حمله نخواهد کرد.

ترامپ بار دیگر با تکرار این ادعا که «ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت»، در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال نوشت: ما در حال مذاکرات ثمربخشی با جمهوری اسلامی ایران هستیم.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعاهای خلاف واقع خود افزود: می‌خواهم برای همگان روشن کنم که وضعیت ایران، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر نظامی بسیار وخیم است و محاصره با تمام قدرت و اثرگذاری خود علیه این کشور ادامه خواهد داشت.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش بدون اشاره به تأثیر منفی تجاوز به ایران بر اقتصاد آمریکا به ویژه افزایش قیمت سوخت، گفت: نفت با رکوردی بی‌سابقه از نظر حجم بشکه‌ها از تنگه هرمز عبور می‌کند، به ‌طوری که تنها شب گذشته ۲۲ میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرد، بدون آنکه حتی یک بشکه نفت از ایران خارج شود یا به آن وارد شود.