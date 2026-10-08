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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

ادعای ترامپ: قبل از انتخابات آمریکا به ایران حمله نخواهیم کرد

ادعای ترامپ: قبل از انتخابات آمریکا به ایران حمله نخواهیم کرد

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که قبل از انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور در سوم نوامبر آینده به ایران حمله نخواهد کرد و واشنگتن در حال انجام مذاکرات ثمربخش با تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که مواضع و سخنانش به‌شدت متغیر و متناقض است، ادعا کرد که پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که قرار است سوم نوامبر برگزار شود، به ایران حمله نخواهد کرد.

ترامپ بار دیگر با تکرار این ادعا که «ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت»، در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال نوشت: ما در حال مذاکرات ثمربخشی با جمهوری اسلامی ایران هستیم.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعاهای خلاف واقع خود افزود: می‌خواهم برای همگان روشن کنم که وضعیت ایران، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر نظامی بسیار وخیم است و محاصره با تمام قدرت و اثرگذاری خود علیه این کشور ادامه خواهد داشت.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش بدون اشاره به تأثیر منفی تجاوز به ایران بر اقتصاد آمریکا به ویژه افزایش قیمت سوخت، گفت: نفت با رکوردی بی‌سابقه از نظر حجم بشکه‌ها از تنگه هرمز عبور می‌کند، به ‌طوری که تنها شب گذشته ۲۲ میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرد، بدون آنکه حتی یک بشکه نفت از ایران خارج شود یا به آن وارد شود.

کد مطلب 6972012

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    نظرات

    • IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
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      ترامپ استاد فریبکاری و دروغگویی است
    • مهرداد IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
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      دروغگو
    • ب م IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
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      اعتمادی به حرف های سگ زرد نیست باید آمادگی خود را بالا برد
    • وحید IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
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      پیرخرفت دروغگو،ظلم وتعدی وتجاوز کار همیشگی شماست هرجافرصت پیداکرده ایدازشرارت کردن ابایی نداشته ایدماشماراخوب شناخته ایم وچهره کریه ودرنده تان بیش ازپیش برای جهانیان عیان شده وجبهه حق .باطل آشکارترازهرزمان دیگرپیش چشم جهانیان است چه باک که خون پاکان عالم درنبردباشقی ترین انسان نماهاریخته شودپس هروقت جرات کردی جولان ده تا انشاا...وعده خداوند برعذاب کافران ازآستین این ملت مبعوث تورابه قعرجهنم واصل کند

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