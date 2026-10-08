تداوم آموزش عالی در شهرستان دیر؛ دفترچه انتخاب رشته کنکور اصلاح شد

سیدعلیرضا سجادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و درج نشدن کد رشته‌های دانشگاه پیام‌نور دیر، نگرانی‌هایی درباره وضعیت پذیرش دانشجوی جدید در این مرکز آموزش عالی ایجاد شد.

فرماندار شهرستان دیر افزود: در پی این موضوع، پیگیری‌های لازم در سطح استان انجام و موضوع با دکتر زارع استاندار بوشهر و دکتر احمدی نماینده مردم شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی مسئولان استانی و دانشگاه پیام‌نور، دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری اصلاح شد و کد رشته‌های دانشگاه پیام‌نور دیر به دفترچه اضافه شده است.

سجادی زاده با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت مراکز آموزش عالی در شهرستان‌ها گفت: این موضوع مطالبه دانشجویان، خانواده‌ها و مردم شهرستان دیر بود و خوشبختانه با پیگیری مسئولان، نگرانی ایجادشده برطرف شد.

فرماندار دیر از دکتر زارع استاندار بوشهر، دکتر احمدی نماینده مردم شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی، دکتر جهانیان معاون سیاسی استاندار ،دکتر بحرانی رئیس دانشگاه پیام‌نور استان بوشهر و همچنین پیگیری رسانه ها به دلیل پیگیری موضوع تا حصول نتیجه تشکر و قدردانی کرد.

پیشینه یک مطالبه آموزشی

موضوع وضعیت دانشگاه پیام‌نور دیر پیش از این نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود. خبرگزاری مهر در شهریور ۱۴۰۴، پس از حذف نام دانشگاه پیام‌نور دیر از دفترچه انتخاب رشته، گزارشی درباره درخواست دانشجویان برای تجدیدنظر مسئولان منتشر کرده بود. در آن مقطع، مسئولان شهرستان و استان نیز پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

مهر همچنین در مرداد ۱۴۰۵ و در آستانه انتشار دفترچه انتخاب رشته، بار دیگر موضوع سرنوشت مرکز آموزش عالی شهرستان دیر را مورد توجه قرار داد و بر مطالبه مردم برای حفظ این مرکز تأکید کرد.

اکنون با اصلاح دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۵ و بازگشت کد رشته‌های پیام‌نور دیر، امکان انتخاب رشته داوطلبان برای رشته‌های درج‌شده این مرکز فراهم شده است.