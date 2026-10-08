به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی پس از دیدار ذوب‌آهن و نساجی مازندران که با تساوی دو تیم به پایان رسید، در نشست خبری درباره روند مسابقه اظهار داشت: هر دو تیم فوتبال خوبی به نمایش گذاشتند و مسابقه از نظر کیفیت فنی و جذابیت، دیدار قابل قبولی بود.

وی افزود: ذوب‌آهن پس از رسیدن به گل می‌توانست کار را برای حریف سخت‌تر کند و حتی اختلاف را افزایش دهد، اما استفاده مناسبی از موقعیت‌های به دست آمده نداشتیم. در ادامه، نساجی با استفاده از ارسال‌ها و فشار روی دروازه ما توانست شرایط را تغییر دهد و به گل تساوی برسد.

سرمربی ذوب‌آهن با اشاره به یکی از صحنه‌های بحث‌برانگیز مسابقه بیان کرد: اعتقاد دارم توپ در صحنه‌ای که گل اعلام نشد، از خط دروازه عبور کرده بود. این تصمیم برای ما قابل قبول نبود و انتظار داشتیم چنین صحنه‌ای با دقت بیشتری بررسی شود.

ویسی ادامه داد: موعود بنیادی‌فر داور باتجربه‌ای است و انتظار ما از او بیشتر بود. با توجه به اینکه این پنجمین مسابقه‌ای است که تیم ما از تصمیم‌های داوری متضرر می‌شود، طبیعی است که نسبت به این موضوع گلایه داشته باشیم.

وی درباره سایر صحنه‌های مشکوک بازی نیز گفت: با وجود VAR، انتظار می‌رود صحنه‌های مهم به شکل دقیق بررسی شوند. اگر همان اتفاقی که برای گل ما رخ داد در سمت دیگر زمین و برای نساجی اتفاق می‌افتاد، تصور می‌کنم نتیجه بررسی متفاوت بود.

سرمربی ذوب‌آهن تصریح کرد: در مجموع احساس می‌کنم قضاوت این مسابقه به سود ما نبود. حتی در صحنه‌هایی که تشخیص آنها دشوار و پنجاه-پنجاه بود نیز تصمیم‌ها بیشتر به ضرر ذوب‌آهن رقم خورد.

ویسی در ادامه از رفتار هواداران نساجی تمجید کرد و گفت: هواداران نساجی فضای خوبی در ورزشگاه ایجاد کردند و تیم خود را به خوبی مورد حمایت قرار دادند. برای من مهم بود که در کنار هیجان مسابقه، احترام به تیم مقابل نیز حفظ شد و امیدوارم این تیم و هوادارانش در ادامه فصل موفق باشند.

وی درباره اعتراض‌ها و هیجانات مربیان در جریان مسابقات نیز اظهار داشت: فوتبال بدون هیجان معنا ندارد. در سطح اول فوتبال جهان نیز مربیان هنگام گلزنی واکنش‌های احساسی نشان می‌دهند. نمونه‌های زیادی از این رفتار را از مربیانی مانند کلوپ و مورینیو دیده‌ایم.

وی ادامه داد: البته مرز مشخصی میان هیجان و بی‌احترامی وجود دارد. وقتی شادی یا اعتراض به توهین به تیم مقابل، مربیان یا هواداران منجر شود، قابل دفاع نیست، اما صرف شادی پس از گل را نمی‌توان اتفاقی غیرطبیعی دانست.

سرمربی ذوب‌آهن در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تعطیلی لیگ برتر اشاره کرد و گفت: وقفه ایجادشده به دلیل مسابقات ملی، موضوعی است که در فوتبال دنیا وجود دارد، هرچند در بسیاری از لیگ‌ها تلاش می‌شود زمان تعطیلی مسابقات باشگاهی با برنامه تیم‌های ملی هماهنگ باشد.

وی افزود: ما در این مدت بیکار نبودیم و چهار مسابقه تدارکاتی برگزار کردیم. این بازی‌ها کمک کرد بازیکنان از نظر بدنی شرایط بهتری پیدا کنند و تیم نیز آمادگی خود را حفظ کند.

ویسی درباره برگزاری رقابت‌های جام حذفی نیز عنوان کرد: تیم‌های حرفه‌ای باید توانایی حضور در برنامه‌های فشرده را داشته باشند. در فوتبال روز دنیا فاصله بین دو مسابقه گاهی بسیار کوتاه است و تیم‌ها باید برای چنین شرایطی آماده باشند. بنابراین امیدوارم برنامه جام حذفی نیز با نظم و برنامه‌ریزی مناسب دنبال شود.

وی در پایان درباره عملکرد ذوب‌آهن مقابل نساجی گفت: از تیمم انتظار داشتم در بازگشت از تعطیلات چنین عملکردی داشته باشد. چهار بازی دوستانه‌ای که انجام دادیم از نظر فنی برای ما مفید بود و بازیکنان نیز از نظر آمادگی جسمانی شرایط مطلوب‌تری پیدا کردند. امیدوارم در ادامه فصل نیز شاهد بازی‌هایی با این کیفیت باشیم.