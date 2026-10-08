به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی پس از تساوی یک بر یک نساجی مازندران مقابل ذوب‌آهن اصفهان در هفته هشتم لیگ برتر، درباره شرایط تیمش اظهار داشت: نمی‌توان عملکرد و شرایط تیم‌های مختلف را بدون توجه به میزان بودجه آنها مقایسه کرد. نساجی در ابتدای فصل بر اساس امکانات و منابع مالی موجود شکل گرفت و طبیعتاً با باشگاه‌هایی که هزینه‌های سنگینی برای جذب بازیکن انجام داده‌اند، شرایط متفاوتی دارد.

وی ادامه داد: ترکیب فعلی نساجی را مجموعه‌ای از بازیکنان جوان تشکیل می‌دهند و میانگین سنی تیم حدود ۲۴ تا ۲۵ سال است. چند بازیکن زیر ۲۱ سال نیز در اختیار داریم که معتقدم در سال‌های آینده می‌توانند به مهره‌های ارزشمندی برای باشگاه تبدیل شوند.

سرمربی نساجی افزود: بسیاری از بازیکنان ما با قراردادهای سنگین به این تیم نیامده‌اند، اما ممکن است همین نفرات در ادامه مسیر پیشرفت کنند و ارزش فنی و مالی بیشتری پیدا کنند. نگاه ما این است که از چنین بازیکنانی برای ساختن آینده نساجی استفاده کنیم.

دقیقی با اشاره به وضعیت مصدومان تیمش گفت: در این مسابقه برخی بازیکنان را در شرایط ایده‌آل در اختیار نداشتیم. سجاد حسینی مصدوم بود، کوهی با وجود آسیب‌دیدگی مچ پا بازی کرد، فراز امامی به تازگی به جمع ما اضافه شده و شیخی نیز تازه دوران مصدومیت را پشت سر گذاشته است. علاوه بر این نفرات، چند بازیکن جوان دیگر نیز داریم که با افزایش تجربه می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند.

وی درباره احتمال جذب بازیکنان جدید برای نیم‌فصل عنوان کرد: در بعضی پست‌ها نیازهایی داریم که باید برطرف شود، اما این موضوع به وضعیت باشگاه و امکانات موجود بستگی دارد. تلاش می‌کنیم با همین نفرات بهترین عملکرد را داشته باشیم و اگر شرایط برای جذب بازیکن فراهم شد، نقاط ضعف را نیز تقویت کنیم.

سرمربی نساجی در ادامه به نقش هواداران این تیم اشاره کرد و گفت: حضور در قائمشهر باعث شده از نزدیک با مردم این شهر و علاقه آنها به نساجی آشنا شوم. برای مردم قائمشهر، نساجی فقط یک باشگاه ورزشی نیست و بخش مهمی از زندگی و هویت آنها به شمار می‌رود.

وی افزود: همین موضوع مسئولیت اعضای تیم را بیشتر می‌کند. باید برای این هواداران تلاش کنیم و با ارائه فوتبال خوب، بخشی از شادی و انرژی مورد انتظار آنها را فراهم کنیم.

دقیقی درباره انتقادهایی که نسبت به بازی احساسی نساجی مطرح می‌شود نیز اظهار داشت: بخش زیادی از این موضوع به جوان بودن تیم برمی‌گردد. بازیکنان کم‌تجربه ممکن است در بعضی دقایق تحت تأثیر فضای مسابقه قرار بگیرند و تصمیم‌هایی احساسی بگیرند، اما این مسئله با افزایش تجربه و تعداد بازی‌ها بهتر خواهد شد.

وی ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت یک تیم جوان در تمام دقایق مسابقه بدون اشتباه و با نهایت پختگی تصمیم بگیرد. آنچه اهمیت دارد این است که بازیکنان از چنین مسابقاتی درس بگیرند و در ادامه فصل پیشرفت کنند.

سرمربی نساجی درباره دیدار برابر ذوب‌آهن نیز گفت: مسابقه جذابی بود و هر دو تیم موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتند. ما توانستیم موقعیت‌های متعددی ایجاد کنیم و ممکن است در یک مسابقه چند گل به ثمر برسانیم و در بازی دیگری شرایط متفاوت باشد.

دقیقی در پایان تأکید کرد: اطمینان دارم نساجی با ادامه این روند و کسب تجربه، تیم پخته‌تری خواهد شد. بازیکنان جوان ما ظرفیت پیشرفت دارند و امیدوارم در ادامه فصل بتوانیم کیفیت فنی تیم را بیش از گذشته نشان دهیم.