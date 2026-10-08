به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران عصر امروز با انجام ۶ مسابقه پیگیری شد و تیم گیتی پسند مدافع عنوان قهرمانی در ساوه با هفت گل میزبانش را شکست داد و مس سونگون با هتریک فرهاد فخیم تیم انتهای جدولی دائم پناه مشهد را شکست داد.



فولاد هرمزگان با سه گل دلسوختگان قم را با شکست بدرقه کرد و دیدار تیم‌های نگین تندیس قرچک و فولاد زرند ایرانیان با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.



نتایج بازیهای هفته هشتم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:



* مس سونگون 4 _ بازرگانی دائم پناه مشهد 3



*شهرداری ساوه صفر _ گیتی پسند اصفهان 7



* پردیس شهید شیری قزوین یک _ پالایشگاه نفت شازند 4



* فولاد هرمزگان 3 _ دلسوختگان قم صفر



* پالایش نفت اصفهان 3 _ سن ایچ ساوه یک

*نگین تندیس قرچک یک_ فولادزرند ایرانیان یک