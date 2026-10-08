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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

پیروزی مقتدرانه گیتی‌پسند در هفته هشتم لیگ برتر فوتسال

پیروزی مقتدرانه گیتی‌پسند در هفته هشتم لیگ برتر فوتسال

هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران با تداوم قدرت مدافع عنوان قهرمانی و نمایش خیره‌کننده بازیکنان تیم‌های مدعی رقم خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران عصر امروز با انجام ۶ مسابقه پیگیری شد و تیم گیتی پسند مدافع عنوان قهرمانی در ساوه با هفت گل میزبانش را شکست داد و مس سونگون با هتریک فرهاد فخیم تیم انتهای جدولی دائم پناه مشهد را شکست داد.

فولاد هرمزگان با سه گل دلسوختگان قم را با شکست بدرقه کرد و دیدار تیم‌های نگین تندیس قرچک و فولاد زرند ایرانیان با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

نتایج بازیهای هفته هشتم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

* مس سونگون 4 _ بازرگانی دائم پناه مشهد 3

*شهرداری ساوه صفر _ گیتی پسند اصفهان 7

* پردیس شهید شیری قزوین یک _ پالایشگاه نفت شازند 4

* فولاد هرمزگان 3 _ دلسوختگان قم صفر

* پالایش نفت اصفهان 3 _ سن ایچ ساوه یک

*نگین تندیس قرچک یک_ فولادزرند ایرانیان یک

کد مطلب 6972017

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