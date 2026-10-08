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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

سومین برد متوالی پالایش نفت اصفهان در لیگ برتر فوتسال

سومین برد متوالی پالایش نفت اصفهان در لیگ برتر فوتسال

اصفهان- تیم فوتسال پالایش نفت اصفهان در هفته هشتم لیگ برتر مقابل تیم سن‌ایچ ساوه به برتری دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتسال پالایش‌نفت اصفهان و سن‌ایچ ساوه در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهر در سالن شهدای نفت اصفهان برگزار شد.

پالایش نفت که در پایان هفته هفتم با ۱۰ امتیاز در جایگاه هشتم جدول قرار داشت به مصاف تیم سن‌ایچ رفت که با ۸ امتیاز در جایگاه نهم جدول ایستاده بود.

پالایش ابتدا با ۲ گل از حریف میش افتاد، سپس نماینده ساوه یکی از گل‌ها را جبران کرد اما در ادامه پالایش یک گل دیگر به ثمر رساند تا این دیدار با حساب ۳ بر یک به سود نماینده اصفهان خاتمه یابد.

تیم فوتسال پالایش نفت در هفته نهم لیگ برتر جمعه یکم آبان در شهرآورد اصفهان به مصاف گیتی‌پسند خواهند رفت.

کد مطلب 6972031

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