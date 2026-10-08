به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی در نخستین برنامه بازدیدی خود در سفر رسمی به ارمنستان، با حضور در آکادمی تیم های ملی فوتبال آوان ایروان از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.



در این بازدید، آرکادی پاپویان، معاون بین‌الملل وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ارمنستان و خلیل شیرغلامی، سفیر ایران در ارمنستان، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران را همراهی کردند.



دنیامالی از زمین‌های تمرینی، بخش‌های ورزشی، امکانات بدنسازی، اقامتی و پشتیبانی آکادمی دیدن کرد و در جریان نحوه بهره‌برداری از این مجموعه برای توسعه فوتبال پایه و آماده‌سازی تیم‌های ملی ارمنستان قرار گرفت.



وزیر ورزش و جوانان پس از این بازدید، ظرفیت مجموعه آوان را برای گسترش همکاری‌های فوتبالی میان دو کشور قابل توجه دانست و گفت: با توجه به امکانات مناسبی که در این کمپ وجود دارد، می‌توان زمینه همکاری مستقیم میان این مجموعه و مرکز ملی فوتبال ایران را فراهم کرد. همچنین ظرفیت مناسبی برای برگزاری اردوهای آماده‌سازی تیم‌های ملی ایران در ارمنستان وجود دارد که می‌تواند در تعامل میان فدراسیون‌ها مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار گیرد.

دنیامالی با اشاره به اهمیت توسعه روابط دو کشور اظهار داشت: ما تلاش‌های زیادی انجام می‌دهیم تا با حمایت و همراهی سفیر، زمینه توسعه و گسترش همکاری‌های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان را فراهم کنیم.



وی ادامه داد: روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی اهمیت دارد و معتقدیم علاوه بر این بخش‌ها، باید همکاری‌ها در سایر زمینه‌ها نیز تقویت شود که ورزش یکی از حوزه‌های مهم و مورد توجه ماست.



وزیر ورزش و جوانان افزود: امیدوارم با گسترش این همکاری‌ها شاهد روابط نزدیک‌تر و تعاملات بیشتری میان دو کشور باشیم.



آکادمی فوتبال آوان از مهم‌ترین زیرساخت‌های فوتبال ارمنستان به شمار می‌رود و به‌عنوان یکی از مراکز اصلی تمرینی و توسعه‌ای فوتبال این کشور فعالیت می‌کند.



این مجموعه در سال ۲۰۱۰ با حمایت یوفا افتتاح شد و در اختیار تیم‌های ملی و رده‌های پایه فوتبال ارمنستان قرار دارد.



این آکادمی دارای ۱۱ زمین فوتبال با چمن طبیعی و مصنوعی، سالن فوتسال، استخرهای سرپوشیده و روباز، مرکز بدنسازی، سالن کنفرانس و امکانات رفاهی و اقامتی است. ورزشگاه مستقر در این مجموعه با ظرفیت بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ نفر نیز از دیگر امکانات آکادمی آوان محسوب می‌شود.



آکادمی آوان نقش مهمی در استعدادیابی، آموزش و آماده‌سازی بازیکنان رده‌های پایه و تیم‌های ملی ارمنستان دارد و بخش قابل توجهی از برنامه‌های توسعه‌ای فوتبال این کشور در این مجموعه دنبال می‌شود.