هشدار وزارت خارجه آمریکا به اتباع این کشور در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: پس از حملاتی که فرودگاه ملک خالد در ریاض را هدف قرار داد، به همه شهروندان آمریکایی یادآوری می‌کنیم که حداکثر احتیاط و هوشیاری را رعایت کنند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، آمریکایی‌های حاضر در عربستان باید از احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفرها آگاه باشند.

وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که کارکنان دولت آمریکا که در عربستان مشغول به کار هستند، برای استفاده از فرودگاه بین‌المللی ملک خالد باید مجوز ویژه دریافت کنند.

هشدار این وزارتخانه در حالی صادر شده است که سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که شامگاه امروز پنج‌شنبه فرودگاه ملک خالد در ریاض را با دو موشک کروز، فرودگاه نجران را با یک موشک بالستیک و پایگاه هوایی در خمیس مشیط را با یک موشک بالستیک هدف قرار داده اند.