به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی احداث مدرسه مرکزی نهبندان عصر پنجشنبه با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، جمعی از مسئولان کشوری و استانی، نمایندگان مجلس و مسئولان شهرستانی آغاز شد.

علیرضا کاظمی در جریان بازدید از محل اجرای پروژه اظهار کرد: این مدرسه با الهام از معماری اسلامی-ایرانی و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه نهبندان طراحی شده است.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های این طرح، پیش‌بینی حیاط‌های سرپوشیده است که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، فضای مناسبی برای استراحت و فعالیت دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

این پروژه در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع و با زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث می‌شود و در طراحی آن از برخی عناصر معماری بومی نهبندان از جمله «آسدهای شیاری» و گنبدهای بومی استفاده شده است.

بر اساس نقشه اجرایی، این مجموعه شامل مسجد، سالن ورزشی، فضاهای آموزشی در طبقات فوقانی و فضایی با قابلیت تبدیل به موزه مشاهیر نهبندان یا آزمایشگاه‌های آموزشی خواهد بود.

احداث این پروژه با مشارکت خیران محلی، از جمله حاج آقای مومنی، حمایت‌های مالی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس و اعتبارات دولتی در حال اجراست.