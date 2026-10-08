استقلال با تمام قوا مقابل تراکتور؛ نفرات اصلی در اختیار سهراب

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه در هفته هشتم لیگ برتر به مصاف تراکتور می‌رود که سهراب بختیاری‌زاده برای این دیدار حساس با مشکل مصدومیت یا محرومیت بازیکنان اصلی خود مواجه نیست و می‌تواند از تمام نفرات مدنظرش استفاده کند.

در روزهای گذشته وضعیت حبیب فرعباسی دروازه‌بان استقلال، یکی از نگرانی‌های کادر فنی این تیم بود. فرعباسی که در دیدار استقلال مقابل السد قطر از ناحیه کشاله ران دچار آسیب‌دیدگی شده بود، به دلیل همین مصدومیت مدتی از تمرینات دور ماند و حتی اردوی تیم ملی را نیز از دست داد.

با این حال، تعطیلی لیگ برتر فرصت مناسبی برای بهبود شرایط این بازیکن فراهم کرد و فرعباسی پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، در تمرینات استقلال حضور پیدا کرد. او در تمرین روز گذشته نیز بدون مشکل کار کرد و در صورت صلاحدید کادر فنی می‌تواند مقابل تراکتور به میدان برود.

از سوی دیگر استقلال برای این مسابقه بازیکن محرومی نیز ندارد و بختیاری‌زاده می‌تواند ترکیب اصلی خود را با دست باز انتخاب کند. به این ترتیب، آبی‌پوشان در یکی از مهم‌ترین بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر، تقریباً با شرایط کامل وارد میدان خواهند شد.

استقلال که در هفته‌های اخیر روندی بدون شکست را دنبال کرده پس از تعطیلی مسابقات به دنبال ادامه این روند در دیداری دشوار برابر تراکتور است. آبی‌پوشان پیش از این در لیگ برتر مقابل پیکان به پیروزی رسیده و برابر آلومینیوم و فولاد به تساوی دست یافته‌اند و در آخرین مسابقه آسیایی خود نیز السد قطر را با سه گل شکست داده‌اند.

در طرف مقابل تراکتور نیز در هفته‌های اخیر نتایج قابل توجهی کسب کرده و تقابل دو تیم در ورزشگاه یادگار امام تبریز می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسابقات هفته هشتم لیگ برتر باشد.

دیدار تراکتور و استقلال ساعت ۱۷ فردا پنجشنبه ۱۶ مهرماه در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار خواهد شد.