به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه فدراسیون فوتبال، دانیال مرادی درباره صحنه گل مردود شده ذوب‌آهن در دیدار مقابل نساجی در هفته هشتم لیگ برتر اظهار کرد: طبق قانون ۱۲ در قوانین هفده گانه، زمانی که توپ بین دست دروازه‌بان و هر بخش دیگری از دست، حتی انگشتان، یا سطحی مانند زمین قرار داشته باشد، توپ در مالکیت دروازه‌بان تلقی می شود.



رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال ادامه داد: در چنین شرایطی، بازیکن مهاجم حق ندارد برای تصاحب توپ با دروازه‌بان چلنج کند. به همین دلیل، اتاق VAR صحنه را به‌طور واضح به داور نشان داد و داور نیز پس از بازبینی تصاویر، خطای مهاجم ذوب‌آهن را به‌درستی تشخیص داد و گل را مردود اعلام کرد. این تصمیم کاملاً مطابق با قوانین بود.