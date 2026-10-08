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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

هفته هشتم لیگ بیست و ششم؛

توضیح فدراسیون درباره گل مردود ذوب‌آهن؛ تصمیم داور مطابق قانون بود

توضیح فدراسیون درباره گل مردود ذوب‌آهن؛ تصمیم داور مطابق قانون بود

رئیس دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال درباره گل مردود شده ذوب‌آهن مقابل نساجی توضیح داد و تأکید کرد که تصمیم داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR کاملاً مطابق با قوانین بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه فدراسیون فوتبال، دانیال مرادی درباره صحنه گل مردود شده ذوب‌آهن در دیدار مقابل نساجی در هفته هشتم لیگ برتر اظهار کرد: طبق قانون ۱۲ در قوانین هفده گانه، زمانی که توپ بین دست دروازه‌بان و هر بخش دیگری از دست، حتی انگشتان، یا سطحی مانند زمین قرار داشته باشد، توپ در مالکیت دروازه‌بان تلقی می شود.

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال ادامه داد: در چنین شرایطی، بازیکن مهاجم حق ندارد برای تصاحب توپ با دروازه‌بان چلنج کند. به همین دلیل، اتاق VAR صحنه را به‌طور واضح به داور نشان داد و داور نیز پس از بازبینی تصاویر، خطای مهاجم ذوب‌آهن را به‌درستی تشخیص داد و گل را مردود اعلام کرد. این تصمیم کاملاً مطابق با قوانین بود.

کد مطلب 6972098

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