فولاد با سوپرگل از سد مس گذشت؛ شهربابک همچنان در حسرت برد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و مس شهربابک در هفته هشتم لیگ برتر شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهر از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت هادی علی‌نیافرد به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر یک شاگردان حمید مطهری در فولاد به پایان رسید تا مس شهربابک همچنان در حسرت کسب نخستین پیروزی فصل باقی بماند.

دو تیم در نیمه نخست تلاش زیادی برای باز کردن دروازه یکدیگر داشتند، اما این فولاد بود که در دقیقه ۳۶ به گل رسید. محمدصادق نادرپور، بازیکن مس شهربابک، به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا فولاد با یک گل از حریف پیش بیفتد.

شاگردان حمید مطهری در نیمه دوم نیز به دنبال افزایش اختلاف بودند و در دقیقه ۵۱ به گل دوم رسیدند. امیرحسین جولانی که در میانه‌های زمین صاحب توپ شده بود، از زمین خودی با شوتی زیبا دروازه مس شهربابک را باز کرد تا فولاد ۲ بر صفر پیش بیفتد.

مس شهربابک که چیزی برای از دست دادن نداشت، برای جبران نتیجه تلاش کرد و در دقیقه ۷۰ یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. زبیر نیک‌نفس موفق شد دروازه فولاد را باز کند تا اختلاف دو تیم به حداقل برسد.

در دقیقه ۸۳ شرایط برای مس دشوارتر شد؛ محمد آژیر که پیش از این یک کارت زرد دریافت کرده بود، با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد تا نماینده شهربابک دقایق پایانی را ۱۰ نفره دنبال کند.

در ادامه تلاش مس برای رسیدن به گل تساوی ثمری نداشت و فولاد خوزستان در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

با کسب این سه امتیاز، فولاد خوزستان ۱۲ امتیازی شد و به رده هفتم جدول لیگ برتر صعود کرد. مس شهربابک نیز با ۵ امتیاز در رده هفدهم جدول باقی ماند و همچنان در انتظار نخستین برد خود در این فصل است.