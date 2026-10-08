استقلال خواهان برگزاری جام حذفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که فشردگی مسابقات لیگ برتر در فصل جاری باعث شده فدراسیون فوتبال تصمیم به برگزار نشدن رقابت‌های جام حذفی بگیرد، برخی باشگاه‌ها همچنان بر برگزاری این مسابقات تأکید دارند و پیشنهادهایی نیز برای برگزاری این رقابت‌ها مطرح شده است.

مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس امروز پنجشنبه ۱۶ مهر در نشست خبری پیش از دیدار با صنعت نفت آبادان بار دیگر اعلام کرد که تیمش برای برگزاری جام حذفی آمادگی دارد.

در همین راستا سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال، پس از دیدار این تیم برابر تراکتور درباره راهکار برگزاری جام حذفی گفت: پیشنهاد داده‌ایم تیم‌هایی که جزو ۸ تیم برتر جام حذفی در سال گذشته بودند، امسال جام حذفی را برگزار کنند. پیشنهاد خوبی هم هست.

این در حالی است که پرسپولیس در فصل گذشته جام حذفی در همان بازی نخست مقابل تراکتور شکست خورد و از گردونه مسابقات کنار رفت و در جمع ۸ تیم برتر قرار نگرفت.