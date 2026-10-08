بیانیه علما در محکومیت حمله ناجوانمردانه به نیروهای نزاجا در نیکشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از علماء و معتمدین شهرستان نیکشهر در محکومیت اقدام تروریستی و حمله ناجوانمردانه به نیروهای نزاجا بیانیه‌ای صادر کردند.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

"بسم الله الرحمن الرحیم"

حادثه تاسف‌بار و اقدام تروریستی علیه نیرو های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا) در محدوده شهرستان نیکشهر، موجب تاسف و نگرانی عمیق مردم، علماء، معتمدین و بزرگان شهرستان شد.

ما جمعی از علماء و معتمدین شهرستان نیکشهر، ضمن محکومیت قاطع این اقدام خشونت‌ آمیز و تروریستی، اعلام می‌داریم که ایجاد ناامنی، تعرض به جان انسان‌ ها و برهم زدن آرامش و امنیت مردم، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و با اصول انسانی، اسلامی و اخلاقی مغایرت دارد.

بی‌تردید امنیت و آرامش مردم منطقه، سرمایه‌ای ارزشمند و حاصل همدلی و همراهی آحاد جامعه است و صیانت از آن، مسئولیتی همگانی به شمار می‌رود. ما ضمن ابراز تاسف عمیق از وقوع این حادثه تروریستی، مراتب همدردی و همراهی خود را با خانواده‌ های محترم و همه آسیب‌دیدگان این اقدام کوردلانه اعلام داشته و برای آنان صبر، سلامتی و آرامش مسئلت می‌نماییم.

ما علماء و معتمدین شهرستان نیکشهر، ضمن دعوت عموم مردم به حفظ آرامش، هوشیاری و پرهیز از هرگونه اظهارنظر تنش‌زا، بر ضرورت وحدت، همدلی و همکاری همه اقشار برای حفظ امنیت و آرامش منطقه تاکید می‌کنیم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته