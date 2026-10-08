به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و فجر سپاسی شیراز در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهر در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد.

سپاهان بازی را بهتر آغاز کرد و تا ثانیه‌های پایانی نیمه اول با دو گل از حریف پیش بود اما فجر توانست با جبران یکی از گل‌ها با شکست خفیف‌تری به رختکن برود؛ در نیمه دوم سپاهان بسیار هجومی‌تر کار کرد و موفق شد با ۴ گل دیگر جشنواره گل به راه انداخته و در نهایت با حساب ۶ بر یک فاتح این دیدار شود.

سیدحسین حسینی، احسان حاج‌صفی، هادی محمدی، محمدامین حزباوی، آریا یوسفی، عارف حاجی‌عیدی، امید نورافکن، آرش رضاوند، محمدمهدی لطفی، مهدی لیموچی و کسری طاهری شاگردان محرم نویدکیا در تیم سپاهان بودند.

علی غلامزاده، سینا نوروزی، دانیال جهانبخش، محمدعلی فرامرزی، مجید نصیری، مسعود ریگی، میثم مرادی، ارشیا وثوقی‌فرد، حسین شهابی، مهدی شریفی، یادگار رستمی شاگردان رسول خطیبی در تیم فجر بودند.

گل: آریا یوسفی(۲)، احسان حاج‌صفی(۲)، اسماعیل فلامرزی و آریا شفیع‌دوست برای سپاهان - یادگار رستمی برای فجر