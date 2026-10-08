به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه «فرهیختگان» روستای تازه‌قلعه شهرستان ملکان عصر پنجشنبه با حضور آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تقی کرمی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان‌شرقی و اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان افتتاح شد.

این کتابخانه با زیربنای ۸۰۰ مترمربع و صرف حدود ۲۳ میلیارد تومان اعتبار احداث شده و در ساخت آن علاوه بر مجموعه‌های مسئول، خیرین و اهالی روستا نیز مشارکت داشته‌اند.

بهره‌برداری از کتابخانه فرهیختگان به سال‌ها انتظار کودکان و اهالی تازه‌قلعه برای دسترسی به یک فضای اختصاصی کتاب و مطالعه پایان داد.

اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی، در آیین افتتاح این کتابخانه، آن را به کودکان و اهالی روستای تازه‌قلعه تقدیم کرد و ابراز امیدواری کرد این فضای فرهنگی به محلی برای مطالعه، یادگیری و رشد کودکان و نوجوانان روستا تبدیل شود.

کتابخانه فرهیختگان اکنون با آغاز فعالیت خود، فضای جدیدی برای کتابخوانی و فعالیت‌های فرهنگی کودکان، نوجوانان و دیگر اهالی تازه‌قلعه فراهم کرده است.