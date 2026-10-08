کتابخانه شهید مدرس بناب پس از ۶۰ سال فعالیت نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی، عصر پنجشنبه در آیین بازگشایی کتابخانه شهید آیت‌الله مدرس بناب اظهار کرد: این کتابخانه با بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت، در زیربنای ۷۰۹ مترمربع پس از اجرای طرح بهسازی کلی و با صرف ۹ میلیارد تومان اعتبار، آماده ارائه دوباره خدمات به مردم شده است.

وی افزود: کتابخانه شهید مدرس بناب بیش از ۴۰ هزار جلد کتاب و بیش از ۲ هزار عضو دارد و با اجرای طرح بهسازی، شرایط برای ادامه فعالیت و ارائه خدمات کتابخانه‌ای و فرهنگی به اعضا و علاقه‌مندان به مطالعه فراهم شده است.

بابایی با اشاره به جایگاه این کتابخانه در فضای فرهنگی شهرستان بناب گفت: بازگشایی کتابخانه شهید مدرس پس از اجرای طرح نوسازی، امکان استفاده دوباره شهروندان از فضای کتابخانه و خدمات آن را فراهم کرده است.

این کتابخانه با بازگشایی مجدد، ارائه خدمات به بیش از ۲ هزار عضو خود را از سر گرفته و آماده میزبانی از شهروندان و علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه است.

آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، در آیین بازگشایی کتابخانه شهید آیت‌الله مدرس بناب حضور داشتند.