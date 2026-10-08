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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

کتابخانه شهید مدرس بناب پس از ۶۰ سال فعالیت نوسازی شد

کتابخانه شهید مدرس بناب پس از ۶۰ سال فعالیت نوسازی شد

بناب- کتابخانه شهید مدرس بناب پس از بیش از ۶۰ سال فعالیت، با صرف ۹ میلیارد تومان اعتبار بهسازی و با حضور دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها و استاندار آذربایجان‌شرقی بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی، عصر پنجشنبه در آیین بازگشایی کتابخانه شهید آیت‌الله مدرس بناب اظهار کرد: این کتابخانه با بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت، در زیربنای ۷۰۹ مترمربع پس از اجرای طرح بهسازی کلی و با صرف ۹ میلیارد تومان اعتبار، آماده ارائه دوباره خدمات به مردم شده است.

وی افزود: کتابخانه شهید مدرس بناب بیش از ۴۰ هزار جلد کتاب و بیش از ۲ هزار عضو دارد و با اجرای طرح بهسازی، شرایط برای ادامه فعالیت و ارائه خدمات کتابخانه‌ای و فرهنگی به اعضا و علاقه‌مندان به مطالعه فراهم شده است.

بابایی با اشاره به جایگاه این کتابخانه در فضای فرهنگی شهرستان بناب گفت: بازگشایی کتابخانه شهید مدرس پس از اجرای طرح نوسازی، امکان استفاده دوباره شهروندان از فضای کتابخانه و خدمات آن را فراهم کرده است.

این کتابخانه با بازگشایی مجدد، ارائه خدمات به بیش از ۲ هزار عضو خود را از سر گرفته و آماده میزبانی از شهروندان و علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه است.

آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، در آیین بازگشایی کتابخانه شهید آیت‌الله مدرس بناب حضور داشتند.

کد مطلب 6971982

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