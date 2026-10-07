به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر چهارشنبه در دیدار با پارسا علیزاده، دارنده رتبه چهار کنکور سراسری در گروه آزمایشی رشته ریاضی گفت: موفقیت دانش‌آموزان استان کرمان در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی، به‌ویژه کسب رتبه‌های برتر کنکور، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان محسوب می‌شود.

وی افزود: وظیفه ما این است که این موفقیت‌ها را به پلی برای الگوسازی و ایجاد انگیزه در میان سایر دانش‌آموزان تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: هدف آموزش و پرورش نباید صرفاً کسب موفقیت در کنکور باشد، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و آموزشی فرصت بروز و شکوفایی استعدادهای خود را پیدا کنند.

استاندار کرمان با اشاره به کسب رتبه چهارم کنکور سراسری توسط «پارسا علیزاده»، این موفقیت را فرصتی برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان دانست و گفت: لازم است تلاش‌ها و موفقیت‌های دانش‌آموزان دیده و مورد توجه قرار گیرد و برای معرفی و تجلیل از دانش‌آموزان موفق استان، برنامه‌ای مشخص و مستمر پایه‌گذاری کنیم.

استاندار کرمان پیشنهاد برگزاری آیین تجلیل سالانه و معرفی دانش‌آموزان برتر استان را مطرح کرد و گفت: این برنامه می‌تواند علاوه بر دانش‌آموزان موفق در کنکور سراسری، برگزیدگان مسابقات المپیادی و فعالان و برگزیدگان عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی را نیز مورد توجه و تجلیل قرار دهد.

استاندار کرمان بر نقش رسانه‌ها در معرفی موفقیت‌های دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها باید در انعکاس دستاوردهای دانش‌آموزان و معرفی الگوهای موفق استان نقش‌آفرینی کنند تا تلاش‌ها و موفقیت‌های این دانش‌آموزان بیش از پیش دیده و معرفی شود.

وی خاطرنشان کرد: توجه به موفقیت‌های دانش‌آموزان و حمایت از استعدادهای برتر، موضوعی مهم برای استان کرمان است و می‌تواند به تقویت روحیه تلاش و انگیزه در میان دانش‌آموزان و همچنین گسترش این روحیه در خانواده‌ها و دیگر شهرستان‌های استان منجر شود.

بنا بر این گزارش، «پارسا علیزاده» دانش‌آموز دبیرستان علامه حلی (سمپاد) شهر کرمان، در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ موفق به کسب رتبه چهارم در گروه آزمایشی ریاضی شد.