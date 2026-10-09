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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۴

خاکی: مستندسازی اراضی ورزشی روستایی کردستان با جدیت پیگیری می‌شود

خاکی: مستندسازی اراضی ورزشی روستایی کردستان با جدیت پیگیری می‌شود

سنندج- مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر تثبیت مالکیت اماکن ورزشی روستایی گفت: رفع موانع موجود و تسریع در صدور اسناد مالکیت این اماکن با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی شامگاه پنجشنبه در نشست هماهنگی بررسی وضعیت اراضی و اماکن ورزشی مناطق روستایی استان اظهار کرد: مستندسازی و تعیین تکلیف مالکیت فضاهای ورزشی روستایی برای حفظ سرمایه‌های عمومی و تثبیت حقوقی این اماکن ضروری است.

وی با اشاره به بررسی وضعیت اسناد مالکیت اراضی ورزشی در شهرستان‌های مختلف استان افزود: موانع موجود در مسیر مستندسازی این اماکن باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی و برطرف شود تا روند اخذ اسناد مالکیت با سرعت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر ضرورت تعامل بین‌بخشی در این زمینه بیان کرد: همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان با دستگاه‌هایی همچون منابع طبیعی، بنیاد مسکن و امور اقتصادی و دارایی می‌تواند زمینه تسهیل فرآیند مستندسازی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی ورزشی روستایی را فراهم کند.

خاکی خاطرنشان کرد: پیگیری این موضوع باید تا تکمیل مستندات و مشخص شدن وضعیت مالکیت تمامی اراضی و اماکن ورزشی روستایی استان ادامه یابد و دستگاه‌های مرتبط برای دستیابی به نتیجه در کوتاه‌ترین زمان ممکن همکاری لازم را داشته باشند.

این نشست با حضور معاونان و مسئولان اداره‌کل ورزش و جوانان کردستان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد و حاضران بر تداوم هماهنگی‌ها برای رفع موانع و تکمیل فرآیند مستندسازی تأکید کردند.

کد مطلب 6972250

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