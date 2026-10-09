افزایش سرعت باد در مناطق دریایی هرمزگان؛ رگبار باران در ارتفاعات

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح جمعه اظهار کرد: امروز جمعه هفدهم مهرماه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات صبح، در برخی سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان به‌ویژه منطقه بشاگرد، رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گردوغبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست؛ بنابراین توصیه می‌شود شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

افزایش ارتفاع موج دریا به ۱۲۰ سانتی‌متر

حمزه‌نژاد با اشاره به وضعیت دریایی استان بیان کرد: دریا تا ساعات ظهر امروز با افزایش سرعت بادهای جنوب شرقی متلاطم خواهد بود و بیشینه سرعت باد به حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به حدود ۱۲۰ سانتی‌متر می‌رسد.

وی توصیه کرد: شناورهای سبک، به‌ویژه شناورهای سبک صیادی و قایق‌های تفریحی، از تردد دریایی در این شرایط خودداری کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: از بعدازظهر امروز شرایط برای ترددهای دریایی مساعد خواهد شد، اما در روزهای شنبه و یکشنبه مه صبحگاهی پدیده غالب در مناطق دریایی استان خواهد بود که در برخی نقاط موجب کاهش موقتی دید افقی می‌شود.

کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه

حمزه‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه در برخی نقاط استان طی امروز خبر داد و گفت: در روزهای ابتدایی هفته آینده نیز تغییر قابل ملاحظه‌ای در این مقادیر دمایی پیش‌بینی نمی‌شود.