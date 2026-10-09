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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۳

هشت دانش‌آموز ملاردی در جشنواره ملی نوجوان خوارزمی برتر شدند

هشت دانش‌آموز ملاردی در جشنواره ملی نوجوان خوارزمی برتر شدند

ملارد- مدیر آموزش و پرورش ملارد از موفقیت هشت دانش‌آموز این شهرستان در جشنواره ملی نوجوان خوارزمی خبر داد که در ۶ محور، ۲ رتبه نخست، ۲ رتبه دوم و ۲ رتبه سوم کسب کردند.

داود محمدی‌فام، در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب عناوین برتر کشوری توسط هشت دانش‌آموز این شهرستان در مرحله کشوری دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی خبر داد.

مدیر آموزش و پرورش ملارد اظهار داشت: دانش‌آموزان مستعد این شهرستان با تکیه بر خلاقیت، پشتکار و هدایت معلمان خود، بار دیگر توانمندی‌های علمی ملارد را در عرصه ملی به اثبات رساندند.

وی افزود: دانش‌آموزان ملاردی در این دوره از جشنواره، در ۶ محور مختلف موفق به کسب عناوین برتر کشوری شدند که شامل ۲ رتبه نخست، ۲ رتبه دوم و ۲ رتبه سوم است.

محمدی‌فام با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان این شهرستان در مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی تصریح کرد: پیش از این، دانش‌آموزان ملاردی در مرحله استانی موفق به کسب ۴۸ عنوان برتر شده بودند که شامل ۲۸ رتبه نخست، ۱۲ رتبه دوم و ۸ رتبه سوم بود.

مدیر آموزش و پرورش ملارد با بیان اینکه این جشنواره در ۱۴ محور برگزار شد، خاطرنشان کرد: مشارکت گسترده دانش‌آموزان دوره متوسطه اول در این فرآیند آموزشی، نشان‌دهنده استقبال جامعه دانش‌آموزی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی است؛ به‌طوری‌که مشارکت در مرحله مدرسه‌ای به ۱۰۰ درصد و در مرحله منطقه‌ای به ۷۵ درصد رسید.

وی در پایان با قدردانی از دانش‌آموزان برگزیده، خانواده‌های آنان و دبیران راهنما گفت: این موفقیت حاصل پویایی زیست‌بوم آموزشی و همدلی میان ارکان مدرسه و اداره آموزش و پرورش است و این مجموعه تمام توان خود را برای تداوم مسیر علمی و کشف استعدادهای جدید به کار خواهد گرفت.

هشت دانش‌آموز ملاردی در جشنواره ملی نوجوان خوارزمی برتر شدند

کد مطلب 6972259

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