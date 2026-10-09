داود محمدی‌فام، در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب عناوین برتر کشوری توسط هشت دانش‌آموز این شهرستان در مرحله کشوری دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی خبر داد.

مدیر آموزش و پرورش ملارد اظهار داشت: دانش‌آموزان مستعد این شهرستان با تکیه بر خلاقیت، پشتکار و هدایت معلمان خود، بار دیگر توانمندی‌های علمی ملارد را در عرصه ملی به اثبات رساندند.

وی افزود: دانش‌آموزان ملاردی در این دوره از جشنواره، در ۶ محور مختلف موفق به کسب عناوین برتر کشوری شدند که شامل ۲ رتبه نخست، ۲ رتبه دوم و ۲ رتبه سوم است.

محمدی‌فام با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان این شهرستان در مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی تصریح کرد: پیش از این، دانش‌آموزان ملاردی در مرحله استانی موفق به کسب ۴۸ عنوان برتر شده بودند که شامل ۲۸ رتبه نخست، ۱۲ رتبه دوم و ۸ رتبه سوم بود.

مدیر آموزش و پرورش ملارد با بیان اینکه این جشنواره در ۱۴ محور برگزار شد، خاطرنشان کرد: مشارکت گسترده دانش‌آموزان دوره متوسطه اول در این فرآیند آموزشی، نشان‌دهنده استقبال جامعه دانش‌آموزی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی است؛ به‌طوری‌که مشارکت در مرحله مدرسه‌ای به ۱۰۰ درصد و در مرحله منطقه‌ای به ۷۵ درصد رسید.

وی در پایان با قدردانی از دانش‌آموزان برگزیده، خانواده‌های آنان و دبیران راهنما گفت: این موفقیت حاصل پویایی زیست‌بوم آموزشی و همدلی میان ارکان مدرسه و اداره آموزش و پرورش است و این مجموعه تمام توان خود را برای تداوم مسیر علمی و کشف استعدادهای جدید به کار خواهد گرفت.