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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۳

پیام وزارت ورزش در پی نایب‌قهرمانی تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان

پیام وزارت ورزش در پی نایب‌قهرمانی تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان

وزارت ورزش نایب‌قهرمانی تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان را مورد تقدیر قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ورزش و جوانان نایب‌قهرمانی تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران در رقابت‌های آسیا ـ اقیانوسیه مالزی و کسب 12 مدال را به ملی‌پوشان و فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کسب پنج مدال طلا، سه نقره و چهار برنز و ایستادن بر سکوی نایب‌قهرمانی مسابقات دوومیدانی ناشنوایان آسیا ـ اقیانوسیه، حاصل تلاش و آمادگی ملی‌پوشانی است که در این عرصه‌ی رقابتی، توانمندی خود را در میدان آسیایی به نمایش گذاشتند.

با تبریک این نتیجه به ورزشکاران، کادر فنی و مسئولان فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، از تلاش مجموعه‌ای که زمینه حضور و رقابت تیم ملی را فراهم کرد، قدردانی می‌کنیم.

برای ملی‌پوشان دوومیدانی ناشنوایان، کادر فنی و خانواده فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در ادامه مسیر و رویدادهای بین‌المللی پیش‌رو، آرزوی موفقیت داریم.

کد مطلب 6972278

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