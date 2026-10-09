۸.۵ میلیارد تومان برای زیرساخت های مرزی در ایلام هزینه شد

مجید عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های مرزی استان اظهار کرد: تأمین آب آشامیدنی بهداشتی و برق پایدار برای مرزبانان مستقر در پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزی، از اولویت‌های استان است و در همین راستا طرح‌های متعددی اجرا شده که بخشی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به طرح آبرسانی به پاسگاه مرزی گفت: در این طرح علاوه بر تعویض الکتروپمپ‌ها و نصب ترانس جدید، حدود ۲ کیلومتر از خط انتقال آب نیز تعویض شد و مخازن آبی که به دلیل شوری امکان آبگیری نداشتند، تعمیر و دوباره عملیاتی شدند تا آب بهداشتی در اختیار مرزبانان قرار گیرد.

عسگری با بیان اینکه اعتبار اولیه پیمان این طرح حدود هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است، افزود: با اجرای این اقدامات، بخشی از زیرساخت آبرسانی برای مرزبانان مستقر در منطقه احیا و وارد مدار شده و در حال حاضر ۸ واحد مرزی از آب آشامیدنی بهداشتی برخوردار شده‌اند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری ایلام با اشاره به نیاز پاسگاه‌ها و برجک‌های مسیر به آبرسانی تصریح کرد: برای تکمیل این طرح و رساندن آب به پاسگاه‌های ابتدای مسیر، حدود ۸ کیلومتر خط انتقال دیگر مورد نیاز است که تکمیل آن به ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و با اجرای آن، برجک‌های واقع در مسیر نیز از آب برخوردار خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح برق‌رسانی به یکی از پاسگاه‌های مرزی دهلران خبر داد و گفت: این طرح به طول ۸ کیلومتر و با اعتبار اولیه ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به پیمان واگذار شده بود که زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری رسید و یکی از پاسگاه‌های مرزی از برق پایدار بهره‌مند شد.

عسگری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها ۳ برجک مرزی دهلران بدون برق است که برآورد ریالی اجرای طرح‌های برق‌رسانی آن‌ها انجام شده و با تأمین اعتبار، این طرح‌ها نیز تکمیل می‌شود؛ امیدواریم با تخصیص منابع لازم، همه مرزبانان مستقر در مرزهای استان از زیرساخت‌های پایدار آب و برق بهره‌مند شوند.