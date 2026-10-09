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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

سواحل استان بوشهر یکشنبه مواج می‌شود

سواحل استان بوشهر یکشنبه مواج می‌شود

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از افزایش سرعت وزش باد شمال غربی و مواج شدن سواحل استان در روز یکشنبه خبر داد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، در روز یکشنبه، با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل استان طی ساعاتی نسبتاً مواج پیش‌بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از امروز و طی هفته پیش رو، در برخی ساعات بر پوشش ابر در آسمان استان افزوده می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، طی ساعاتی افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی ، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی ی شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6972287

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