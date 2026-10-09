به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی امام جمعه شهرکرد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با استناد به آیات قرآن کریم، بر ضرورت رعایت دقیق حجاب و پرهیز از نگاه و مراوده آزادانه با نامحرمان تأکید کرد و آن را احتیاط‌کاری خالق انسان‌ها دانست.

وی با تلاوت آیه شریفه «اذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن» اظهار داشت: اسلام بدون تعارف دوست ندارد مرد و زن نامحرم خیلی راحت با یکدیگر بگو و بخند کنند و رفتار خواهر و برادروار داشته باشند. این احکام به معنای متهم کردن جامعه و نگاه منفی به مردم نیست، بلکه احتیاط‌کاری‌هایی است که آفریدگار انسان‌ها که استعدادها و توانایی‌های بشر را خودش به او داده، بیان فرموده است.

فاطمی با اشاره به پوشش زنان در جزیرة‌العرب قبل از اسلام گفت: هرچه جایگاه اجتماعی زنان بالاتر بود، پوشش بیشتری به کار می‌بردند و کنیزها اغلب بدون حجاب ظاهر می‌شدند. اسلام دستور حجاب داد و در سوره احزاب فرمان جلباب و سرانداز بزرگ را صادر کرد.

امام جمعه شهرکرد سپس ماجرایی از دوران رسول اکرم (ص) نقل کرد که دو نفر با هم دوست بودند. یکی به جبهه رفت و به دوستش سفارش کرد در غیاب او به خانواده‌اش سر بزند. آن فرد چند بار از پشت پرده پرس‌وجو می‌کرد تا اینکه یک روز پرده را کنار زد و نگاهش جلب شد. همین نگاه مقدمه گناه شد و او را تا مرز هلاکت پیش برد. وقتی پیامبر (ص) سوره تکاثر را قرائت کرد، آن فرد از شدت تأثیر آیه جان سپرد.

وی افزود: سال‌ها پیش برخی می‌گفتند نگاه بدون قصد لذت اشکالی ندارد و می‌خواستند این قید را از سر راه بردارند تا آقایان راحت به فیلم‌ها نگاه کنند. غافل از اینکه انسان «یرید الانسان لیفجر امامه» است. اگر خاکریز و قید نباشد، کار به روابط ناهنجار در فروشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری می‌کشد. دشمنان می‌خواهند ما مثل خودشان بی‌بندوبار شویم و متأسفانه کسانی را هم برای این هدف تربیت می‌کنند.

فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود از جان‌فدایان سپاه و نیروی انتظامی و نهادهای همکار در اجتماعات اخیر قدردانی کرد و حضور کثیر بانوان محجبه با حجاب کامل را افتخارآفرین دانست.

وی با نقل آخرین سخنان عمومی رهبر شهید در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ مبنی بر اینکه تلاش‌ها باید مضاعف شود و وجود تورم و سقوط ارزش پول ملی غیرمنطقی است، خواستار جدیت و دقت بیشتر مسئولان در ادامه کارهای شروع‌شده شد و درباره طرح اخیر بانک مرکزی نیز هشدار داد که آسیب‌هایی دارد و باید پخته‌تر و سنجیده‌تر عمل شود.

امام جمعه شهرکرد درباره تنگه هرمز نیز تأکید کرد: ترکیه از تنگه‌های بسفر و داردانل، دانمارک از تنگه اورسوند، سنگاپور از تنگه مالاکا، کانادا از تنگه ماژلان، مصر از کانال سوئز و پاناما از کانال پاناما عوارض و مالیات می‌گیرند. این رویه نوظهور نیست و ایران نیز حق دارد از این نعمت بی‌بدیل الهی محافظت و بهره‌برداری کند.

وی در ادامه با اشاره به فروش بیشتر نفت ایران در سال‌های اخیر علی‌رغم تحریم‌ها، بر حفظ وحدت ملی به‌عنوان پشتوانه دفاع از کشور تأکید کرد و سفر اخیر نتانیاهو به امارات را در راستای نقشه‌های دشمن دانست.

فاطمی در پایان با تبیین فلسفه دفن اموات در اماکن مقدسه گفت: کسانی که شوق دفن در عتبات و حرم‌ها داشتند، خود را مقدس نمی‌دانستند، بلکه به قداست آن مکان‌ها پناه می‌بردند تا از شفاعت بهره‌مند شوند. حتی رهبر شهید نیز با همین معرفت وصیت به دفن در حرم امام رضا (ع) کرده بودند.

