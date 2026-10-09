به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی ظهر جمعه در بازدید میدانی از بیمارستان در حال ساخت خاتم‌الانبیا(ص) شیراز، با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه سلامت اظهار گفت: روند اجرای این پروژه در بازدیدهای اخیر پیشرفت قابل قبولی داشته است و تلاش می‌کنیم با تداوم این روند، بیمارستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

وی با بیان اینکه بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) از پروژه‌های مهم درمانی استان فارس و جنوب کشور به شمار می‌رود، افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام سلامت از اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز است و بهره‌برداری از این بیمارستان می‌تواند ظرفیت‌های درمانی منطقه را توسعه دهد و دسترسی مردم به خدمات سلامت را تسهیل کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه با اشاره به پیگیری راهکارهای تأمین اعتبار این پروژه بیان کرد: منابع مالی مورد نیاز از مسیرهای مختلف استانی و ملی، از جمله ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی، مولدسازی و تهاتر در حال پیگیری است تا روند تکمیل بیمارستان با سرعت بیشتری دنبال شود.

هاشمی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان عوامل اجرایی، پیمانکاران و دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع پیش‌رو تأکید کرد و گفت: نظارت میدانی و مستمر بر روند اجرای پروژه ادامه خواهد داشت تا زمینه تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مرکز درمانی فراهم شود.