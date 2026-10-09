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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

تسریع در تکمیل بیمارستان ۴۰۷ تختخوابی خاتم‌الانبیا(ص) شیراز

تسریع در تکمیل بیمارستان ۴۰۷ تختخوابی خاتم‌الانبیا(ص) شیراز

شیراز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر تسریع در تکمیل بیمارستان ۴۰۷ تختخوابی خاتم‌الانبیا(ص) گفت: تأمین منابع مالی این پروژه از مسیرهای استانی و ملی در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی ظهر جمعه در بازدید میدانی از بیمارستان در حال ساخت خاتم‌الانبیا(ص) شیراز، با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه سلامت اظهار گفت: روند اجرای این پروژه در بازدیدهای اخیر پیشرفت قابل قبولی داشته است و تلاش می‌کنیم با تداوم این روند، بیمارستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

وی با بیان اینکه بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) از پروژه‌های مهم درمانی استان فارس و جنوب کشور به شمار می‌رود، افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام سلامت از اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز است و بهره‌برداری از این بیمارستان می‌تواند ظرفیت‌های درمانی منطقه را توسعه دهد و دسترسی مردم به خدمات سلامت را تسهیل کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه با اشاره به پیگیری راهکارهای تأمین اعتبار این پروژه بیان کرد: منابع مالی مورد نیاز از مسیرهای مختلف استانی و ملی، از جمله ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی، مولدسازی و تهاتر در حال پیگیری است تا روند تکمیل بیمارستان با سرعت بیشتری دنبال شود.

هاشمی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان عوامل اجرایی، پیمانکاران و دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع پیش‌رو تأکید کرد و گفت: نظارت میدانی و مستمر بر روند اجرای پروژه ادامه خواهد داشت تا زمینه تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مرکز درمانی فراهم شود.

کد مطلب 6972485

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