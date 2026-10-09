رحیمی: مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن نیازمند هوشیاری و بصیرت عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ساوه با اشاره به جایگاه رفیع قرآن کریم در ابعاد فردی و اجتماعی اظهار کرد: ترویج فرهنگ قرآنی، بسترساز ارتقای اخلاق، مسئولیت‌پذیری و استحکام بنیان‌های جامعه است.

وی با بیان اینکه آموزه‌های کلام‌الله مجید نباید صرفاً در قالب تئوری باقی بماند، تصریح کرد: این معارف باید در رفتار فردی، مناسبات اجتماعی و به‌ویژه در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مسئولان نمود عینی و عملی یابد چراکه بهره‌گیری از معارف قرآن راهکاری کارآمد برای مواجهه با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی است.

امام جمعه ساوه در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به برنامه‌ریزی هدفمند دشمن برای تأثیرگذاری بر باورها، ارزش‌ها و هویت فرهنگی جامعه هشدار داد و مقابله با این جریان را مستلزم افزایش آگاهی عمومی و تقویت بنیان‌های اعتقادی دانست.

حجت‌الاسلام رحیمی گفت: نفوذ فکری و فرهنگی دشمن می‌تواند زمینه‌ساز تغییر نگرش‌ها و تضعیف هویت دینی و ملی شود از این رو برنامه‌ریزی منسجم برای صیانت از ارزش‌های جامعه، تقویت نقش خانواده، نهادهای فرهنگی و مراکز آموزشی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی همچنین هوشیاری در برابر جریان‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی معاند را ضروری خواند و خواستار توجه بیشتر به تبیین واقعیت‌ها و ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه شد.

هشدار نسبت به تحولات منطقه‌ای و نقش امارات

خطیب جمعه ساوه در تبیین مسائل منطقه، به تحولات اخیر و نقش برخی کشورهای همسایه در معادلات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران پرداخت و نسبت به پیامدهای برخی اقدامات و مواضع امارات متحده عربی هشدار داد.

وی رصد دقیق تحولات سیاسی و امنیتی منطقه را از الزامات صیانت از منافع ملی دانست و تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید با شناخت دقیق شرایط، رویکردی هوشمندانه در برابر تحرکات منطقه‌ای اتخاذ کنند و با هوشیاری کامل از غفلت در برابر اقدامات احتمالی مخالفان ایران پرهیز نمایند.

اصلاح عملکرد مسئولان؛ پیش‌شرط تقویت اعتماد عمومی

امام جمعه ساوه با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران و دستگاه‌های اجرایی در قبال مردم، اصلاح عملکرد مسئولان، پاسخ‌گویی شفاف به مطالبات عمومی و اهتمام ویژه برای حل گره‌های اقتصادی و اجتماعی را از ضرورت‌های مدیریت کشور خواند.

حجت‌الاسلام رحیمی تصریح کرد: اعتماد عمومی از مسیر عملکرد مناسب، صداقت و توجه عملی به مشکلات مردم شکل می‌گیرد بنابراین مدیران باید با پرهیز از رفتارهای حاشیه‌ای، خدمت‌رسانی مؤثر و بی‌منت را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی، وحدت و انسجام ملی را از بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشور دانست و با تأکید بر لزوم پرهیز از اختلاف‌افکنی و تقویت همدلی میان مردم و مسئولان، تاکید کرد: تقویت فرهنگ قرآنی، مقابله هوشمندانه با نفوذ فرهنگی و اصلاح رویه‌های مدیریتی، محورهایی است که تحقق آن‌ها ضامن افزایش اعتماد عمومی و تقویت توان بازدارندگی کشور در مواجهه با چالش‌ها خواهد بود.